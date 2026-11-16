رئيس الوزراء المصري يلتقي بمدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية لمناقشة دعم الابتكار وحقوق المؤلف في مصر وتعزيز التعاون الدولي.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، مع دارين تانج ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية ، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، في العاصمة المصرية. حضر اللقاء أيضًا الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية ، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي المنظمة الدولية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية.

تعزيز دور الملكية الفكرية في مصر

قدم رئيس الوزراء التهنئة لمدير عام المنظمة بمناسبة بدء ولايته الثانية في الأول من أكتوبر ألفين و六، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أيدت إعادة انتخابه تقديرًا لقيادته المتميزة للمنظمة وجهوده الرامية إلى تدشين نظام عالمي أكثر توازنا وفاعلية للملكية الفكرية. وأكد مدبولي تطلع مصر لمواصلة هذا النهج، مع إيلاء مزيد من الاهتمام بمساندة أولويات دول الجنوب العالمي وتعزيز الطابع التنموي لولاية المنظمة، بما يمكن الدول النامية من تسخير منظومة الملكية الفكرية كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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كما أكد رئيس الوزراء الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور الملكية الفكرية بوصفها محفزًا للتنمية المستدامة وأداة لدعم الابتكار والإبداع وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات. كما أكد دعم مصر للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع التطلع لتعزيز برامج التعاون مع المنظمة بما يستجيب للأولويات الوطنية ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من عام ألفين واثنان وعشرين إلى ألفين و七.

إنجازات استراتيجية الملكية الفكرية

أوضح مدبولي ما أحرزته مصر من تقدم ملموس في ترجمة الركائز الأربع للاستراتيجية إلى إنجازات على أرض الواقع، من أبرزها إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية. تهدف هذه اللجنة إلى تحديث الإطار التشريعي الوطني بما يتواكب مع التطورات المستمرة، ولا سيما تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مع التطلع لدعم دارين تانج للمضي قدمًا في تنفيذ الركائز المتبقية.

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أكد رئيس الوزراء تقدير مصر للدعم المتواصل الذي يقدمه المدير العام للاستجابة لطلبات الجهات المصرية المعنية، ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات وتنمية الخبرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية. كما أكد تطلع مصر لمواصلة تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة العمل للتعاون مع المنظمة لعام ألفين و七، مع الاستمرار في العمل على تحسين ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي الذي تحسن من المركز ستة وثمانين إلى الثالث والثمانين هذا العام.

رؤية المنظمة للتعاون المستقبلي

أشاد دارين تانج بمصر كدولة أفريقية أولى يزورها خلال ولايته الأولى والثانية، معربًا عن شكره لحسن الاستقبال. وأشاد بالمستوى الاقتصادي المتميز الذي حققته مصر رغم التحديات الجيوسياسية، ملاحظًا تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية خلال زياراته المتكررة للقاهرة. كما أثنى على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتقدم مصر من المركز السادس والثمانين إلى الثالث والثمانين في مؤشر الابتكار العالمي، مع بقاء القاهرة كأول مدينة أفريقية في قائمة أفضل مئة تجمع للابتكار عالميًا.

لفت دارين تانج إلى أن مصر تعد الدولة الأكثر إيداعًا لطلبات تسجيل العلامات التجارية في أفريقيا، كما تحتل مكانة ضمن الدول الثلاث الأولى أفريقيًا في مجالي براءات الاختراع والتصميمات الصناعية. واستعرض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية في إطار التعاون مع مصر، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع في محافظة سوهاج لدعم السيدات العاملات في حرفتي التلي والكليم، مع اعتزام المنظمة إطلاق مشروع لدعم العاملين في حرفة الكليم بمحافظة أسيوط.

أكد مدير المنظمة أن المؤتمر يأتي في إطار تعاون مثمر مع مصر لتعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية لصالح المبدعين المصريين، لا سيما الشباب، إدراكًا لأهمية الاقتصاد الإبداعي. وأشار إلى تطلعه للتعاون ليس فقط لدعم مصر، بل أيضًا لدعم دول الجنوب العالمي، مؤكدًا أنه جعل قضايا دول الجنوب وأجندة الدول النامية والاقتصادات الناشئة وأقل البلدان نموًا في صميم عمله خلال ولايته الثانية.