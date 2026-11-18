توجيهات وزارة النقل لتطوير أسطول سوبر جيت وزيادة الخطوط لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز السلامة والرقمنة في خدمة الركاب.

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، سلسلة من التعليمات الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل البري، مع التركيز بشكل أساسي على شركة سوبر جيت للنقل العام. جاءت هذه التوجيهات خلال الاجتماع الذي عقد لمراجعة تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والذي عرض أبرز الأنشطة التشغيلية ومؤشرات الأداء المالي.

تحديث الأسطول وتعزيز السلامة

شدد الوزير على ضرورة تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من خلال التطوير المستمر لكافة الخدمات المقدمة. وتم التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز عوامل السلامة والأمان داخل أسطول الشركة، مع الالتزام بالتحديث المستمر للأسطول بإضافة حافلات حديثة سنوياً لضمان توفير وسائل نقل آمنة ومريحة.

Also read حسين فهمي: تعرضت للهجوم بسبب محاولات تطوير مهرجان القاهرة السينمائي

التحول الرقمي وحجز التذاكر

وجه الوزير بالاهتمام بمواصلة تطوير وتحديث منظومة حجز التذاكر، والتوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي. كما تم التركيز على رفع كفاءة وتطوير كافة المحطات ومكاتب ومنافذ حجز التذاكر بمختلف محافظات الجمهورية لتيسير إجراءات الحجز وتحسين تجربة الركاب.

ربط المدن الجديدة بالنقل العام

أكد الوزير على أهمية التوسع في تسيير خطوط الميني باص لخدمة المدن الجديدة وربطها بمختلف وسائل النقل الجماعي الحديثة، بما فيها القطار الكهربائي الخفيف (LRT). وقد تم استعراض نموذج ناجح لربط مدينة الشروق ومحطات القطار الكهربائي الخفيف، مع التوسع في هذه الخدمات لتربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

Advertisement

التدريب والتأهيل للعاملين

أوصى الوزير بضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب والتأهيل المستمر لكافة طوائف التشغيل وجميع العاملين بالشركة، مع تكثيف البرامج المتخصصة للسائقين. وشمل ذلك التأكد من حصول كل سائق على تدريب عملي وفني مكثف على أي أتوبيس جديد قبل تشغيله لضمان إلمامه بأحدث التقنيات ومعدلات السلامة.

تحسين بيئة العمل الاجتماعية

وجه الوزير بالاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمهنية للسائقين والعاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة تنعكس إيجابياً على كفاءة الأداء وجودة الخدمات. يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم دور النقل الجماعي وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة لتسهيل حركة تنقل المواطنين بشكل متميز وآمن.