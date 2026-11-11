الوداد المغربي يُحرم من تسجيل لاعبين نتيجة لقباقات مالية مع أولويز ريدي البوليفي

يُحرم نادي الوداد المغربي تسجيل لاعبين خلال ثلاث فترات انتقال بسبب عقوبة فيفا نتيجة نزاع مستحقات مالية مع أولويز ريدي البوليفي، وقد أُبرعم قانوني لتسوية الأزمة المالية على النادي.

يُحرم نادي الوداد الرياضي المغرب ي من تسجيل أي لاعب جديد لمدة ثلاثة فترات انتقال متتالية، بعد أن أصدرت فيفا عقوبة بناءً على شكوى قدمها نادي أولويز ريدي البوليفي الإسباني. تعود المسألة إلى خلاف مالي تتعلق بمستحقاتٍ متأخرة تُخصّص لنادي الوداد بعد انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، مويسيس بانياجوا ، من أولويز ريدي إلى فريق الوداد.

كيف فرضت فيفا العقوبة

أعلنت فيفا، ضمن سياساتها النقدية على العلاقات المعقدة بين الأندية، حظرًا على الوداد من دخول أي لاعب جديد إلى صفوفه خلال ثلاث فترات انتقال متتالية. جاء هذا التدبير بعد قيام أولويز ريدي بدعوى قضائية تعارض متطلباته المالية المتأخرة، إذ رفض المكافأة المترتبة على نقل اللاعب. فقد فرضت الأمم الرياضية علمًّا يحظر التعاقد مع أي لاعب جديد حتى يتم تسوية الاختلافات المالية المتبقية.

Also read موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أثر العقوبة على إدارة الوداد

يواجه إدارة الوداد تحديًا جديدًا: التعامل مع القيد القسري في تسجيل اللاعبين ومعالجة أوضاع سلسلة من المستحقات المالية. كثّرت الضغوط لضمان تسوية النِّزاع المالي بسرعة، إذ أصبحت إدارة النادي مضطرة لتحويل أموال إضافية لضمان إزالة القيد. بينما يُسأل الجمهور على إمكانية توسيع تعزيز الفريق خلال فترته المقبلة.

Advertisement

مستقبل مويسيس بانياجوا وأثره على الفريق المغربي

خلال فترة لعبه في الوداد، شارك مويسيس بانياجوا في 12 مباراة بدون تسجيل هدف أو تمريرة حاسمة، ما يضيف شعورًا بالحاجة إلى إصلاح أزمات النقل والتعاقد. دون تسجيل أي قدم جديد، ستواجه الفريق هشاشة في التحكّم وإعادة التركيز على بناء الفريق خلال فترات الانتقال المقبلة.

خطوة الإدارة لتصحيح الوضع المالي

وفي خطوة سريعة، تم الاتفاق على دفع مبلغ يُعادل مجموع المستحقات المتأخرة مع توثيق الإجراءات لإلغاء القيد الظاهري. يُتوقع أن يُعاد تفعيل قدرة الوداد على التعاقد في الجولات القادمة وفقًا للجدول المقرر للانتقالات. هذا يصب في مجال تحقيق قدرة النادي على سماج أي جولة انتقالية مستقبلية دون عراقيل سابقة.