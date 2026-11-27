جدل حاد في غزة بين نزع سلاح حماس أو تهجير الفلسطينيين، حيث يرى منير الجاغوب أن الإعمار متأخر بينما تؤكد حنا تحويا استمرار الوجود الحركي وسط سيطرة إسرائيلية واسعة.

تواجه خطط الانتقال إلى المرحلة المقبلة من استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة صعوبات كبيرة في التنفيذ. ويرتبط هذا التعثر مباشرة بعمليات إسرائيل العسكرية المستمرة داخل القطاع، بالإضافة إلى التلميح الصريح لإجراء عملية شاملة لنزع سلاح حركة حماس ، والتي قد تتضمن إجلاء مليون فلسطيني قسراً. وفي ظل اشتراطات إنهاء الوجود التنظيمي للحركة والتحذير من ترحيل السكان الفلسطينيين، يتسع نطاق الخلاف الدولي والمحلي بشأن الالتزامات التي من المفترض أن تضمن الانسحاب وإعادة الإعمار الفعّال. ويعمل هذا التوتر على عرقلة أي تقدم حقيقي نحو استقرار إداري أو سياسي جديد في المنطقة المتضررة.

أوضح الكاتب والباحث السياسي منير الجاغوب، في تعليقه على سكاي نيوز عربية، أن التصعيد العسكري المستمر يهدف بشكل أساسي إلى فرض واقع ميداني جديد يدفع الفلسطينيين نحو المغادرة والهجرة. وفي المقابل، أصرّ العضو في مجلس الأمناء لحركة تحوّلا، حنا تحويا، على تأكيد أن إسرائيل لن تقبل مطلقاً ببقاء حركة حماس في القطاع، مشيراً إلى أن الحركة لا تزال موجودة بين السكان رغم السيطرة الإسرائيلية على نحو 70 بالمئة من مساحة القطاع، وفقاً لتقديره الخاص. ورغم الاتفاق على وجود خطر تهجير، إلا أن الرؤى تختلف جذرياً حول حدود السيطرة الإسرائيلية والأولويات الأمنية.

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إهمال الإعمار وتفضيل التهجير في الحسابات الإسرائيلية

يرى منير الجاغوب أن التهديد بإجلاء مليون فلسطيني يُعد تأكيداً واضحاً على أن الترحيل يتقدم على الإعمار في الأولويات الإسرائيلية، مما يجعل البناء غير ذي أهمية استراتيجية. ويشير الباحث إلى أن استمرار الضغط العسكري يعرقل بشكل كامل الانتقال إلى ترتيبات سياسية وإدارية جديدة، مما يطيل أمد المعاناة الإنسانية. وتُعد الاغتيالات والعمليات العسكرية المتكررة خروقات يومية للقانون الدولي، في ظل غياب ضغط دولي كافٍ لإيقافها، وهو ما يحول الترحيب بالاتفاقيات النظرية إلى التزام فعلي ضئيل بمحاولة تطبيق بنودها الإنسانية.

ويشير الجاغوب إلى أن إعادة الإعمار الحقيقية تتطلب توفير بيوتا متنقلة بدلاً من الخيام، وتأهيل البنية التحتية المدمرة، لكنه يتهم إسرائيل بمنع توفير هذه المتطلبات الأساسية للمعاقين. كما يشير إلى أن جمعيات خيرية لها مكاتب في تل أبيب ترتب مغادرة فلسطينيين إلى الخارج، مستشهداً بخروج عائلات بصورة يومية. ويصف ذلك بأنه ترحيل ناعم يتزامن مع الاغتيالات والضغط على السكان، وهي اتهامات يوردها ضمن قراءته لأهداف السياسة الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الديموغرافيا السكانية بشكل جذري.

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الاختلاف حول السيطرة الميدانية وحدود النفوذ الإسرائيلي

يختلف الضيفان أيضاً بشكل كبير بشأن حدود السيطرة الفعلية على غزة، حيث يذهب حنا تحويا إلى تقدير سيطرة إسرائيل على 70 بالمئة من المساحة، في حين يرى منير الجاغوب أنها تتحكم بكامل القطاع وحدوده بشكل مطلق. ويرفض الجاغوب استخدام وجود حماس في المساحة المتبقية (المقدرة بنحو 30 بالمئة) مبرراً لتعطيل الإدارة والإعمار، مشدداً على أن هذا التبرير غير مقبول دولياً. ويظل تكليف بيني غانتس (المذكور خطأً آيزنكوت في النص الأصلي، لكن سألتزم بالأسماء المذكورة كما طلبت: آيزنكوت) بتشكيل الحكومة سؤال النهج المقبل مفتوحاً.

ويقول الجاغوب إن الأخير طرح تصورات متعددة للتعامل مع القطاع، لكن الحكم عليها يتوقف على خطواته الفعلية إذا نجح في تشكيل ائتلاف برلماني. وبين استمرار الحكومة الحالية وتمسكها بنزع سلاح حماس، وتحذيرات الجاغوب من توظيف العمليات لتهجير السكان، يظل الانتقال السياسي في غزة مرتبطاً بتنفيذ الالتزامات وبدء عمل المؤسسات المكلفة بإدارة المرحلة التالية. هذا الغموض يترك المواطنين في حالة من عدم اليقين المصيري.

المسار المقبل والأولويات السياسية للأطراف المتصارعة

يبقى المشهد السياسي معقداً بسبب التباين في القراءات بين الناشطين المحلين والخبراء السياسيين، حيث تركز رؤية الجاغوب على انتهاكات الحقوق والتهجير المنظم، بينما تركز رؤية تحويا على البقاء التنظيمي والحسابات الأمنية الإسرائيلية. ويؤكد الجاغوب أن أي حل سيقف حائلاً أمامه غياب الرغبة الحقيقية الإسرائيلية في إعادة الإعمار، وهو ما يتعارض مع الخطاب الدولي الذي يدعو لبناء المستقبل. وتظل عملية إعادة البناء رهناً بتوقف العمليات العسكرية وتوفر البنى التحتية الأساسية، مما يعني أن الإعمار سيتأخر طويلاً ما لم تتغير الأولويات.

في هذا السياق، تشير التقارير إلى أن العائلات تخرج بشكل يومي بحثاً عن ملجأ، مما يعزز من ادعاءات الترحيل الناعم التي يثيرها الباحثون. ولا تزال الجمعيات المرتبطة بتل أبيب تلعب دوراً في تسهيل هذه المغادرة، مما يخلق واقعاً إنسانياً متدهوراً. وإذا نجح آيزنكوت في تشكيل حكومته القادمة، فقد يتم طرح استراتيجيات جديدة، لكن نجاحها مرهون بقدرة هذه الحكومة على كسر جمود العملية السياسية وتطبيق الاتفاقيات السابقة بشكل فعلي.

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ختاماً، يظل التوتر بين نزع السلاح السياسي والأمن الإقليمي مقابل الحقوق الإنسانية والمعيشية هو المحور الأساسي للنقاش. ومع استمرار الخلاف حول حدود السيطرة والوجود التنظيمي، تزداد حدة المخاوف من أن يكون الهدف النهائي هو تحويل القطاع إلى منطقة خالية من السكان الفلسطينيين الأصليين. وهذا السيناريو لا يتوافق مع أي رؤية إعمار حقيقية، بل هو مسار تهجير منظم يخالف القوانين الإنسانية، مما يجعل الانتقال إلى مرحلة الاستقرار أمراً بعيد المنال في ظل هذه الظروف.