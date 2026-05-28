الولايات المتحدة تشن ضربات عسكرية داخل إيران وتعت放疗 طائرات مسيرة إيرانية

أعلن مسؤول أميركي أن القوات الأميركية شنت ضربات على موقع عسكري إيراني بعد رصد أنشطة مقلقة، كما أسقطت طائرات مسيرة إيرانية كانت تشكل خطراً على الملاحة في مضيق هرمز، في تصعيد جديد بالمنطقة.

شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة استهدفت موقعاً عسكرياً داخل إيران ، وفقاً لما نقله مسؤول أميركي لوكالة رويترز فجر الخميس. وأفاد المسؤول أن الضربات جاءت بعد رصد "أنشطة عسكرية مقلقة" في الموقع المستهدف، مشيراً إلى أن القوات الأميركية اعتبرت التحركات ال إيران ية تهديداً محتملاً للأمن البحري وللقوات المنتشرة في المنطقة.

كما أضاف أن الجيش الأميركي اعترض وأسقط عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية التي كانت تحلق بالقرب من ممرات الملاحة الدولية، مؤكداً أن تلك المسيرات "شكلت خطراً مباشراً على السفن التجارية والقوات الأميركية". ولم يكشف المسؤول عن الموقع الدقيق الذي استهدف داخل إيران أو طبيعة الأهداف العسكرية التي تعرضت للقصف، كما لم يوضح حجم الخسائر الناتجة عن الغارات.

من جهتها، لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بياناً رسمياً يؤكد أو ينفي وقوع الضربات، وسط حالة من الترقب بشأن تداعيات التصعيد الجديد في منطقة الخليج. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والوجود العسكري الأميركي في الخليج. وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة حوادث الهجمات بالطائرات المسيرة والاتهامات المتبادلة بشأن تهديد أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز





