الولايات المتحدة تشن ضربات عسكرية واسعة على أهداف استراتيجية في جنوب إيران

تفاصيل الهجمات الجوية الأمريكية التي استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم في المسيرات بمحافظة هرمزجان لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

شهدت الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً خطيراً في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية المركزة التي استهدفت مواقع استراتيجية في عمق الأراضي ال إيران ية، وتحديداً في المناطق الجنوبية من البلاد.

وبحسب تقارير نقلتها القناة الثانية عشرة العبرية عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، فإن هذه العمليات لم تكن عشوائية، بل استهدفت بدقة متناهية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات الرادارات المتطورة، بالإضافة إلى وحدات القيادة والسيطرة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الطائرات المسيرة. هذه الضربات تهدف بشكل أساسي إلى تحييد القدرات الدفاعية التي قد تعيق التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة وتؤمن تفوقاً جوياً كاملاً للقوات المهاجمة، مما يعكس رغبة واشنطن في توجيه رسالة حازمة تتعلق بالقدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية في المناطق الحساسة جنوباً.

من الناحية الميدانية، أكدت وكالة مهر الإيرانية وقوع انفجارات عنيفة هزت مدينة سيريك، كما رصدت تقارير أخرى وقوع ضربات مماثلة بالقرب من ميناء ميناب الواقع في محافظة هرمزجان جنوبي إيران، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية قصوى نظراً لإشرافها على الممرات المائية الحيوية التي تربط الخليج العربي ببقية العالم. وفي هذا السياق، أصدرت قيادة القوات الأمريكية المركزية، المعروفة باسم سنتكوم، بياناً رسمياً أوضحت فيه أن قواتها بدأت تنفيذ هذه الضربات الدفاعية الإضافية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة وصريحة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.

وأوضح البيان أن هذه العمليات تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية وتقليل المخاطر التي تشكلها المنشآت العسكرية الإيرانية في تلك المنطقة، خاصة تلك المرتبطة بتوجيه الطائرات المسيرة التي تستخدمها طهران في عملياتها الإقليمية. وفيما يتعلق بالبعد السياسي والعسكري لهذه الهجمات، صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في حديث صحفي موسع من قاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا، بأن الولايات المتحدة عازمة على شن هجمات قوية ومؤثرة تستهدف المنشآت الرئيسية في إيران.

وأكد هيغسيث أن هذه العمليات ستتم وفق الشروط الأمريكية وبما يحقق أهداف واشنطن في إضعاف القدرات التي تسعى إيران لامتلاكها وتطويرها، مشيراً إلى أن الهدف هو تحسين بيئة العمل للقوات الأمريكية في المنطقة وتقليل المخاطر المحدقة بها. كما لم يستبعد وزير الدفاع إمكانية شن ضربات إضافية في المستقبل القريب، ملمحاً إلى أن العمليات قد تمتد لليالٍ أخرى إذا اقتضت الضرورة العسكرية ذلك، وهو ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة من التصعيد المتبادل.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الضربات إلى تقويض البنية التحتية للرادارات وأنظمة التتبع الإيرانية، مما يجعل الأجواء الإيرانية أكثر انكشافاً أمام العمليات الجوية المستقبلية، ويعزز من قدرة القوات الأمريكية على تنفيذ مهامها دون التعرض لتهديدات مباشرة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة التي تمتلكها إيران في جنوب البلاد





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