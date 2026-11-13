الولايات المتحدة تسجل عجزاً قياسياً في الميزانية بـ 404 مليار دولار

وزارة الخزانة تكشف عن عجز ميزانية الولايات المتحدة بقيمة 404 مليار دولار في أكتوبر، مع ارتفاع النفقات لتصل إلى 773 مليار دولار وتراجع الإيرادات.

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن ميزانية البلاد سجلت عجزاً قياسياً خلال الشهر الماضي، حيث بلغ هذا العجز 404 مليارات دولار. وقد جاء هذا الرقم في بداية السنة المالية 2027، مما يعكس توتراً مالياً متزايداً على مستوى الحكومة الفيدرالية.

تفاصيل العجز المالي ونموه السريع

بلغت قيمة العجز في أكتوبر الماضي 404 مليارات دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. حيث قفز هذا الرقم بمقدار 120 مليار دولار، مما يعادل نسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. وقد صدرت هذه البيانات الرسمية عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس الماضي، مؤكدة على حجم التحدي المالي الذي تواجهه البلاد.

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أسباب تراجع الإيرادات الحكومية

توسع العجز نتيجة تراجع الإيرادات الحكومية بالتزامن مع ارتفاع حاد في الإنفاق العام. حيث انخفضت المتحصلات خلال أكتوبر بمقدار 35 مليار دولار، أي بنسبة 9%. لتصل الإيرادات الإجمالية إلى 369 مليار دولار، متأثرة جزئياً بانخفاض صافي الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية. كما تراجعت حصيلة ضرائب الأفراد غير المستقطعة من جهة العمل بنحو 29 مليار دولار، بما يعادل 36% مقارنة بمستويات العام الماضي.

ارتفاع النفقات إلى مستويات قياسية

في المقابل، ارتفعت النفقات الحكومية إلى مستوى قياسي لشهر أكتوبر، مسجلة 773 مليار دولار. وقد زادت هذه النفقات بمقدار 84 مليار دولار، أي بنسبة 12%، عن مستواها قبل عام. جاءت هذه الزيادة مدفوعة جزئياً بارتفاع إنفاق وزارة الزراعة الأمريكية بمقدار 14 مليار دولار، بنسبة 80%. ويعود ذلك إلى مدفوعات الإغاثة الزراعية التي تم صرفها في هذا الشهر.

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تأثير الإنفاق العسكري والفوائد

سجل الإنفاق العسكري زيادة كبيرة بمقدار 28 مليار دولار، أي بنسبة 30%. وأرجعت البيانات هذا الارتفاع إلى تحويل مخصصات شهر أكتوبر لصناديق الائتمان العسكرية. وكانت هذه المخصصات تأخرت في الصرف بسبب الإغلاق الحكومي الذي حدث خلال العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مدفوعات الفوائد على الدين الاتحادي بنحو 11 مليار دولار، أو 11%، لتصل إلى 115 مليار دولار مقارنة بأكتوبر 2025.

تأثيرات التعديلات المالية والموازنة

وضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز كان سيبلغ 285 مليار دولار لولا إجراء تعديلات مرتبطة بالتقويم. شملت هذه التعديلات تقديم مدفوعات الإعانات المستحقة في نوفمبر إلى أكتوبر خلال السنتين الماليتين. ويعكس ذلك الطبيعة المعقدة لعمليات الميزانية وكيف يمكن للتوقيت الزمني أن يؤثر بشكل كبير على الأرقام النهائية للعجز والإيرادات.