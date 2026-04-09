الولايات المتحدة تعلن عن تدمير واسع للقدرات العسكرية الإيرانية

كشفت تقارير إخبارية عن حجم الخسائر العسكرية التي تكبدتها إيران جراء الضربات الأمريكية، مع تأكيد على تحقيق 'نصر عسكري حاسم'. تتناول الأخبار أيضًا موقف الإمارات والتطورات الإقليمية، مع تحذيرات بشأن الألغام البحرية وخطط بديلة لعبور السفن.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت إيران قد أسفرت عن تدمير ما يزيد على نصف منصات إطلاق ال صواريخ ال إيران ية، مما يمثل ضربة قوية للقدرات العسكرية لطهران. يأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعربت الإمارات العربية المتحدة عن موقفها، مؤكدة على ضرورة المساءلة والتعويض الكامل عن الخسائر التي تكبدتها جراء الهجمات ال إيران ية.

في غضون ذلك، تزايدت المخاوف من انتشار الألغام البحرية في مضيق هرمز، مما دفع إيران إلى الإعلان عن مسارين بديلين لعبور السفن، في محاولة لتخفيف التوتر وضمان استمرار حركة الملاحة البحرية. وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التطورات الإقليمية الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة التزام إيران بوقف التصعيد والعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة. هذا ويتزامن ذلك مع دراسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لفرض عقوبات على بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب مواقفها من الصراع الدائر مع إيران.\من جانبها، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تعافي حوالي 90% من الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا خلال المواجهات العسكرية، وعودتهم إلى الخدمة. في سياق متصل، صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة حققت “نصرًا عسكريًا حاسمًا”، مشيرًا إلى أن طهران اضطرت إلى طلب وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن تم تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني بشكل كامل، على حد قوله. وأضاف هيغسيث أن أقل من 10% من القوة العسكرية الأمريكية قد استخدمت خلال العمليات، مما يعكس الفعالية الكبيرة للضربات الجوية والبرية التي شنتها القوات الأمريكية. وعلى الرغم من ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دان كين، أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعدو كونه هدنة مؤقتة، وأن القوات الأمريكية ستبقى في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تطورات محتملة. وأوضح كين أن الضربات العسكرية شملت أكثر من 13 ألف هدف داخل الأراضي الإيرانية، من بينها آلاف الأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى تدمير آلاف مراكز القيادة واللوجستيات، وغرق أكثر من 150 سفينة إيرانية، وتدمير الجزء الأكبر من القدرات البحرية وأنظمة الدفاع الجوي ومصانع الأسلحة الإيرانية.\في سياق متصل، أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إلى أن إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية ستستغرق سنوات، في ظل حجم الخسائر الفادحة التي تكبدتها طهران خلال الحرب. هذه الخسائر تشمل تدمير البنية التحتية العسكرية الحيوية، وفقدان عدد كبير من المعدات والأسلحة المتطورة، بالإضافة إلى تراجع القدرة على إنتاج الأسلحة وتطويرها. وتعكس هذه التطورات تحولًا كبيرًا في ميزان القوى العسكرية في المنطقة، وتضع إيران في موقف صعب يتطلب منها إعادة تقييم استراتيجيتها العسكرية والعمل على إعادة بناء قدراتها الدفاعية. وفي الوقت نفسه، يمثل هذا التطور فرصة للدول الإقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار، والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات القائمة. هذا ويتوقع المحللون أن تشهد المنطقة فترة من التوتر السياسي والاقتصادي، مع سعي إيران إلى استعادة قوتها العسكرية، في حين تسعى الدول الأخرى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي. ومن المتوقع أن تلعب الدبلوماسية دورًا حاسمًا في إدارة الأزمة وتجنب المزيد من التصعيد، مع التركيز على إيجاد حلول دائمة تضمن الأمن والسلام في المنطقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة صواريخ الجيش الشرق الأوسط

United States Latest News, United States Headlines