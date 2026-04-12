الولايات المتحدة تدرس خيارات تصعيدية جديدة تجاه إيران: ضربات محدودة وحصار بحري

كشفت تقارير أمريكية أن الرئيس السابق دونالد ترامب يدرس خيارات تصعيد جديدة تجاه إيران، تتضمن ضربات عسكرية محدودة وحصارًا بحريًا على مضيق هرمز، مع الإبقاء على الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية.

أفادت تقارير أمريكية متداولة بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدرس بجدية خيارات تصعيد ية جديدة تجاه إيران ، وذلك في أعقاب تعثر جهود السلام في المنطقة ووسط تصاعد التوتر الجيوسياسي. تشير هذه التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب ، تبحث عن سبل للرد على ما تعتبره استفزازات إيران ية، مع تجنب الدخول في مواجهة شاملة ومكلفة.

ونقلت صحيفة 'وول ستريت جورنال' عن مسؤولين أمريكيين، لم يتم الكشف عن هوياتهم، أن السيناريوهات قيد الدراسة تشمل ضربات عسكرية محدودة تستهدف مواقع إيرانية محددة. يهدف هذا الخيار إلى إرسال رسالة تحذيرية إلى طهران دون التورط في حرب شاملة قد تكون لها تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.

كما أشارت المصادر إلى أن الرئيس ترامب ناقش هذه الخيارات خلال اجتماعات سرية عقدت مؤخراً، حيث تم تقييم البدائل المتاحة للتعامل مع الوضع الحالي. من بين الخيارات المطروحة أيضاً، فرض حصار بحري على مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره جزء كبير من التجارة النفطية العالمية.

وصف مسؤولون أمريكيون هذا الخيار بأنه 'الأقل كلفة' مقارنة بالتصعيد العسكري المباشر، ويهدف إلى تقييد قدرة إيران على التأثير في المنطقة وكبح ما تعتبره واشنطن ضغوطًا إيرانية متزايدة. يشمل هذا الحصار تفتيش السفن المشتبه بها، وفرض قيود على حركة البضائع المتجهة إلى إيران، بهدف الضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

بالإضافة إلى الخيارات العسكرية والاقتصادية، أكدت المصادر أن الرئيس ترامب لم يغلق الباب أمام الحلول الدبلوماسية. فقد أعرب عن استعداده للعودة إلى المفاوضات مع إيران إذا ما توفرت الظروف المناسبة، على الرغم من تصاعد حدة التوتر. يعكس هذا الموقف رغبة أمريكية في إيجاد حلول سلمية، ولكن مع الحفاظ على موقف قوي يضمن مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

في سياق متصل، جدد الرئيس الأمريكي تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية، مما يشير إلى نهج مزدوج يجمع بين الضغط العسكري والتهديدات الاقتصادية، مع الإبقاء على قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة. ويعكس هذا النهج، حسبما أفادت التقارير، تحولًا نحو تصعيد محسوب يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية محددة.

وتشير التوجهات الحالية إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الردع والاحتواء، مع تجنب الانزلاق إلى صراع واسع النطاق. يرى الخبراء أن هذا التوجه يهدف إلى إجبار إيران على تغيير سلوكها في المنطقة، والعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، وتقليل دعمها للجماعات المسلحة التي تعتبرها واشنطن إرهابية.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قد وصل إلى مرحلة حرجة، مع تزايد المخاوف من اندلاع صراع إقليمي. وتتعلق هذه المخاوف بشكل خاص بالدور الإيراني في المنطقة، وتهديداتها للملاحة البحرية في الخليج العربي، وبرنامجها النووي. وتتعكس هذه التطورات تحديات كبيرة تواجه السياسة الخارجية الأمريكية، وتتطلب حذرًا ودبلوماسية في التعامل مع طهران.

يُشار إلى أن تعثر محادثات السلام في المنطقة، والتي كانت تهدف إلى تخفيف التوتر، قد أدى إلى تصاعد المخاوف من نشوب صراع عسكري. وتشير التوقعات إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد المزيد من التوتر والتصعيد، ما لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية ناجعة. من المتوقع أن تشهد المنطقة تحركات عسكرية ودبلوماسية مكثفة، في محاولة لمنع تفاقم الأزمة.

وتعكس هذه التطورات مدى تعقيد المشهد السياسي في الشرق الأوسط، وأهمية إيجاد حلول سلمية ومستدامة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات الجارية، ويدعو إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة. كما تدعو العديد من الدول إلى استئناف الحوار والمفاوضات، كأفضل وسيلة لتسوية الخلافات وتحقيق السلام.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة ترامب تصعيد مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines