الولايات المتحدة تعلن عن غارات جوية ضد أهداف داخل إيران رداً على اعتداء غير مبرر

تصريحات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) عن غارات جوية ضد أهداف داخل إيران رداً على اعتداء غير مبرر ومستمر، تستهدف مواقع تشكل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية وحركة الملاحة التجارية الدولية. استخدمت القوات الأميركية ذخائر دقيقة لضرب أهداف عسكرية داخل إيران، شملت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومنظومات الدفاع الجوي، في عدة مناطق من البلاد. هذه الأهداف مرتبطة بتهديد محتمل ضد القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة وضد السفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية. وقد انتهت العمليات العسكرية الأخيرة دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو المواقع المستهدفة بدقة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، بعد تبادل ضربات واتهامات بين الجانبين، تزامناً مع توتر متزايد في منطقة الخليج ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

إعلان القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) عن غارات جوية ضد أهداف داخل إيران رداً على اعتداء غير مبرر ومستمر، تستهدف مواقع تشكل تهديد اً مباشراً للقوات الأميركية و حركة الملاحة التجارية الدولية .

استخدمت القوات الأميركية ذخائر دقيقة لضرب أهداف عسكرية داخل إيران، شملت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومنظومات الدفاع الجوي، في عدة مناطق من البلاد. هذه الأهداف مرتبطة بتهديد محتمل ضد القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة وضد السفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية. وقد انتهت العمليات العسكرية الأخيرة دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو المواقع المستهدفة بدقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، بعد تبادل ضربات واتهامات بين الجانبين، تزامناً مع توتر متزايد في منطقة الخليج ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية. لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بياناً تفصيلياً يرد على هذه التصريحات أو يوضح حجم الأضرار الناجمة عن الغارات، فيما تواصل طهران التأكيد في بيانات سابقة أنها سترد على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو منشآتها العسكرية





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الولايات المتحدة إيران غارات جوية تهديد القوات الأميركية حركة الملاحة التجارية الدولية مضيق هرمز تهديد محتمل

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