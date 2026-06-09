الولايات المتحدة تشن هجوماً عسكرياً على مواقع إيرانية وطهران تتوعد برد حاسم

شنت الولايات المتحدة غارات جوية على عدة أهداف في إيران، بما في ذلك بندر عباس وجزيرة قشم، رداً على إسقاط مروحية أمريكية. وتوعدت إيران برد حاسم، مما يرفع منسوب التوتر في منطقة الخليج.

أعلن التلفزيون ال إيران ي رسمياً اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة شنت هجوماً عسكرياً واسع النطاق على مواقع إيران ية متعددة، بما في ذلك ميناء بندر عباس ومطارها، وجزيرة قشم، وميناء سيريك، ومعسكر للجيش ال إيران ي في مدينة ميناب.

وأفادت التقارير الأولية بسقوط مقذوفين على الأقل في منطقتي سيريك وقشم، مع سماع دوي انفجارات قوية في محافظة هرمزغان شرقي البلاد. وأكد التلفزيون أن الدفاعات الجوية الإيرانية تم تفعيلها في بندر عباس وقشم وهرمزغان للتصدي للهجمات المتواصلة. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ستبدأ رداً حاسماً خلال دقائق، في تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة.

وتأتي هذه الغارات الأمريكية بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات "لأغراض الدفاع عن النفس" بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، رداً على إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمريكية في مضيق هرمز. وأكد مسؤولون أمريكيون أن المهمة كانت رداً متناسباً على ما وصفوه بـ "الهجوم الإيراني غير المبرر". بدوره، صرح ترامب بأن الجيش الأمريكي يرد بقوة وحزم، مشيراً إلى أن الرد على طهران يجب أن يكون قوياً جداً وحازماً للغاية، وهو ما يتم تنفيذه حالياً.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات لترامب أكد فيها أن الولايات المتحدة "مضطرة للرد" على الهجوم الذي استهدف المروحية الأمريكية أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز. ويشكل هذا التصعيد العسكري الأخير نقلة نوعية في التوتر المستمر بين واشنطن وطهران، حيث تتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية شاملة في منطقة الخليج. ويعكس الهجوم الأمريكي تحولاً في الاستراتيجية الأمريكية من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية إلى العمل العسكري المباشر، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي.

من جهة أخرى، توعدت إيران برد حاسم، مما يزيد من احتمالية حدوث تصعيد متبادل قد يخرج عن السيطرة. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المجتمع الدولي يتابع هذه التطورات بقلق بالغ، داعياً إلى ضبط النفس وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى حرب مدمرة. كما تعمل بعض الدول على محاولة التوسط لخفض التوتر، لكن المبادرات الدبلوماسية تبدو غير مجدية في ظل تبادل الاتهامات والتهديدات المتصاعدة.

وبالإضافة إلى الأهداف المعلنة، تشير معلومات غير مؤكدة إلى أن الهجوم استهدف أيضاً بنى تحتية عسكرية ومرافق لحرس الثورة الإسلامية في عدة مناطق ساحلية. ونقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن وقوع إصابات ودمار في بعض المواقع دون تأكيد رسمي. وتواصل طهران حشد قواتها البحرية والجوية في المنطقة، في حين أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الخليج بقطع بحرية إضافية.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الهجوم الأمريكي قد يكون محاولة لردع إيران عن أي هجمات مستقبلية، لكنه في الوقت نفسه يخاطر بإشعال حرب إقليمية واسعة. ويبقى الوضع متأرجحاً على حافة الهاوية، مع استمرار تبادل التهديدات بين الطرفين، وغياب أي مؤشرات على حل دبلوماسي في الأفق





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