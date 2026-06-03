الولايات المتحدة تقترح فرض رسوم جمركية إضافية على 54 دولة بسبب استيراد سلع العمل القسري

مكتب الممثل التجاري الأمريكي يقترح فرض رسوم جمركية تصل إلى 12 بالمئة على دول لم تحظر استيراد المنتجات المنتجة بالعمل القسري، بما فيها الهند والصين، بعد تحقيcios مع 60 دولة.

اقترح الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 5ر12 بالمئة على واردات من 54 دولة، من بينها الهند ، بسبب فشل هذه الدول في حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

جاء هذا الإجراء بعد تحقيقات أجراها مكتب الممثل التجاري الأمريكي مع 60 دولة، حيث اتهمت واشنطن هذه الشركاء التجاريين بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع استيراد المنتجات التي يتم إنتاجها بالإكراه. وشدّد السفير جيميسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، في بيان على أن فشل شركاء تجاريين أساسيين في مكافحة استيراد سلع العمل القسري يخلق ظروفاً غير متكافئة للمنافسة العالمية، مما يؤثر على العمال الأمريكيين.

من جهتها، نفت الهند الاتهامات ودعت إلى إنهاء التحقيقات، معتبرة أن القضية يجب معالجتها في إطار المفاوضات التجارية الثنائية الجارية. وضمت القائمة 54 دولة لم تحظر استيراد سلع العمل القسري، منها الصين واليابان والبرازيل وأستراليا والمملكة المتحدة والسعودية، إضافة إلى ستة اقتصادات فشلت في إنفاذ الحظر القائم بالفعل، مثل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وباكستان





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