الولايات المتحدة تحاول إلغاء خطة تزويد ألمانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى

تواجه ألمانيا مخاوف من ردود فعل روسية محتملة قد تثير التوتر بين الجانبين، مما دفعها إلى إعادة النظر في الخطة التي كانت تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الروسية.

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الألمانية أخلت المنطقة الأمنية في مطار هامبورج بسبب وضع أمني تتعامل معه الشرطة. وفي وقت سابق؛ كشفت مجلة بوليتيكو، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تدرس إلغاء خطة تزويد ألمانيا بصواريخ"توماهوك" بعيدة المدى، في خطوة قد تثير مخاوف متزايدة داخل برلين بشأن مستقبل الالتزام العسكري الأمريكي تجاه أوروبا.

ووفقًا للمجلة، فإن التراجع عن تسليم هذه الصواريخ سيحرم ألمانيا من منظومة دفاعية تعتبرها ضرورية لتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات الروسية، كما سيمثل عدولًا عن تفاهم جرى التوصل إليه خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن تعزيز القدرات الصاروخية الأمريكية في القارة الأوروبية. وتأتي هذه التطورات في ظل تحولات متسارعة تشهدها العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ضمن ما تصفه المجلة بإعادة تموضع أمريكية أوسع داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تشمل مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا وإعادة تقييم بعض القدرات العسكرية المتمركزة بالقارة.

دول ذئاب.. ثروت الخرباوي: ألمانيا أدركت أخيرا خطورة جماعة الإخوان الإرهابيةتراجع طلبات المصانع في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أبريل وسط مخاوف انكماش الاقتصاد. وكشف مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن أن المخاوف من ردود فعل روسية محتملة تعد أحد أبرز أسباب إعادة النظر في الخطة، إذ تخشى واشنطن أن يدفع نشر صواريخ دقيقة التوجيه في قلب أوروبا موسكو إلى اتخاذ خطوات انتقامية قد تزيد من حدة التوتر بين الجانبين





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