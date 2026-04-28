الولايات المتحدة تفرض حصارا بحريا على ناقلة نفط إيرانية وتؤكد تعزيز وجودها العسكري في المنطقة

أكدت القيادة المركزية الأمريكية فرض حصار بحري على ناقلة نفط إيرانية، في إطار استراتيجية إنفاذ أوسع نطاقاً ضد إيران، مما قد يؤدي إلى انهيار عمليات ضخ النفط الإيراني وأزمة بنزين عالمية. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن المضائق البحرية تعتبر سلاحاً نووياً اقتصادياً يستخدم ضد العالم.

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، المعروفة باسم سنتكوم، أنها فرضت حصارا بحريا على ناقلة النفط إم تي ستريم بعد محاولتها الإبحار باتجاه ميناء إيران ي في يوم الأحد الماضي.

هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية إنفاذ أوسع نطاقاً كشفت عنها الولايات المتحدة يوم الجمعة، حيث تركز على تعزيز الحصار البحري ضد إيران. خلال مؤتمر صحفي في وزارة الحرب، قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، تحديثاً حول عمليات الاعتراض، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل فرض حصار بحري محكم على إيران.

ونشرت سنتكوم صورة توضح المدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس رافائيل بيرالتا (DDG 115) وهي تفرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ضد ناقلة النفط إم/تي ستريم بعد محاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني في 26 أبريل. راقبت السلطات البحرية الأمريكية السفينة في 24 أبريل أثناء محاولتها الإبحار إلى ميناء في إيران، قبل أن تتدخل المدمرة لإيقافها. وجاء هذا التدخل تحديداً بسبب محاولة السفينة الإبحار إلى ميناء في إيران، مما أدى إلى صعود طاقمها على متنها وإجراء تحقيق لاحق.

من جانبه، أشار وزير خزانة الولايات المتحدة، ستيفن منوتشين، إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انهيار عمليات ضخ النفط الإيراني، مما قد يخلق أزمة بنزين خانقة في الأسواق العالمية. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن المضائق البحرية تعتبر سلاحاً نووياً اقتصادياً يحاولون استخدامه ضد العالم.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران، بينما تحاول إيران التصدي لهذه الإجراءات عبر تعزيز العلاقات مع الدول الشريكة. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر عسكرية أمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، بما في ذلك نشر المزيد من القوات البحرية، لضمان تنفيذ الحصار البحري بشكل فعال.

كما أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تقلبات كبيرة، حيث تراقب الأسواق العالمية هذه التطورات باهتمام بالغ، خشية أن تؤدي إلى اضطرابات في إمدادات النفط العالمية. وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون إيرانيون أن هذه الإجراءات الأمريكية لن تنجح في عرقلة شحنات النفط الإيرانية، حيث أكدت طهران أنها ستواصل تصدير نفطها عبر جميع الطرق المتاحة، بما في ذلك استخدام السفن التي تحمل العلم الإيراني أو عبر دول أخرى.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أن إيران تسعى إلى تعزيز العلاقات مع روسيا والصين، اللتين تعتبران من أكبر المستهلكين للنفط الإيراني، في محاولة لتفادي آثار الحصار الأمريكي. ومن المتوقع أن تستمر هذه المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع المقبلة، حيث تسعى كل من الطرفين إلى تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية في المنطقة.

