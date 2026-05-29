أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات إضافية على مبيعات النفط العسكرية الإيرانية، على الرغم من توصل إيران وواشنطن إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات النووية.

وتعد هذه العقوبات جزءا من حملة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها إدارة ترامب لإجبار إيران على الاستسلام لمطالبها. وتفرض هذه الخطوة عقوبات إضافية على شركة "سبهر إنرجي جهان"، وهي ذراع مبيعات النفط التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، التي تسهل شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين. وزعمت وزارة الخزانة أن الجيش الإيراني يولد إيرادات من خلال هذه المبيعات "عبر مجموعة من الشركات الوهمية للمساعدة في تمويل إعادة تشكيله وتهديد جيرانه".

وقال الوزير سكوت بيسنت "ستواصل وزارة الخزانة زيادة الضغط على مبيعات النفط الإيرانية لحرمان النظام الإيراني وجيشه من الموارد المالية التي يحتاجها لتهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط". وتعد هذه العقوبات جزءا من حملة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها إدارة ترامب لإجبار إيران على الاستسلام لمطالبها، على الرغم من أن الإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء فرضت عددا لا يحصى من العقوبات ضد إيران دون جدوى.

وتعد هذه الخطوة جزءا من حملة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها إدارة ترامب لإجبار إيران على الاستسلام لمطالبها، على الرغم من أن الإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء فرضت عددا لا يحصى من العقوبات ضد إيران دون جدوى. ويشكك بعض الخبراء في فعالية هذه العقوبات، حيث أن إيران قد تجاوزت العقوبات السابقة بسهولة، وعلى الرغم من ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن هذه العقوبات قد تكون أكثر فعالية إذا تم تنفيذها بشكل فعال





