أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف جماعتي فيرست كابيتال كوماند وريد كوماند البرازيليتين كمنظمتين إرهابيتين، في خطوة ربطها الرئيس البرازيلي لولا بالانتخابات وبمحاولة دعم منافسه فلافيو بولسونارو.

في تطور دولي مهم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عزمها تصنيف جماعتين إجراميتين برازيليتين، وهما فيرست كابيتال كوماند (PCC) وريد كوماند (CV)، كمنظمتين إرهاب يتين أجنبيتين. يأتي هذا الإعلان في خطوة تزامنت مع浴idine الانتخابات الرئاسية البرازيل ية المزمع عقدها في أكتوبر المقبل، حيث أثارت جدلا سياسيا كبيرا داخل البرازيل .

فقد أكد الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مرارا أن هذا التصنيف الأمريكي يمثل تدخلا 직접اً في الشؤون الداخلية لبلاده ويهدف إلى دعم منافسه، السيناتور فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس السابق جايير بولسونارو. وقد طالب أنصار العائلة بولسونارو منذ فترة بهذا التصنيف، متهمين إدارة لولا بعدم斗 eficacia كافية في مكافحة these الجماعات الإجرامية الضخمة التي يقدّر عدد أعضائهما مجتمعين بأكثر من 50 ألف فرد.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن نشاط هاتين المجموعتين لا يتركز أساسا في أمريكا الشمالية، بل إن غالبية عملياتهما وعلاقاتهما تمتد بشكل رئيسي إلى القارة الأوروبية. هذه الخطوة الأمريكية ليست الأولى من نوعها، فسياسة تصنيف كارتلات الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية أجنبية كانت إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات.

وقد رافق تلك الاستراتيجية حملة من الضربات العسكرية البحرية المميتة ضد ما كان يطلق عليه "إرهابيو المخدرات" في مناطق استراتيجية مثل البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. يتزامن هذا القرار الأمريكي الجديد مع تأكيدات من مسؤولين أمريكيين آخرين، مثل دي فانس، بأن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران حول ملفات معينة، في وقت حذّر فيه حزب الله من أي تحركات إسرائيلية قرب نهر الليطاني، بينما تحدث الدوري الإنجليزي عن نجمه محمد صلاح.

تغطي هذه الأحداث المشهد الإقليمي والدولي بتداخلات معقدة بين السياسة الداخلية البرازيلية، الاستراتيجية الأمريكية في مكافحة الجريمة المنظمة، ومواقف الأطراف الإقليمية في الشرق الأوسط





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة البرازيل إرهاب جريمة منظمة لولا دا سيلفا بولسونارو دونالد ترامب تهريب المخدرات

United States Latest News, United States Headlines