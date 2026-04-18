الوفد يؤكد على عمق العلاقة مع حزب العدل وحرصه على التعاون في الملفات الوطنية

أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد، الدكتور عماد ذكي، على قوة ومتانة العلاقة بين حزبه وحزب العدل، نافيًا وجود أي خلافات بينهما، ومؤكدًا على التنسيق والتعاون المستمر في القضايا الوطنية الهامة، لا سيما ملف الأحوال الشخصية، ومشيدًا بتجربة حزب العدل السياسية.

أكد الدكتور عماد ذكي ، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد ، أن العلاقات بين حزب الوفد و حزب العدل تتسم بالاحترام والتقدير المتبادل، وأن ما تم تداوله مؤخرًا من أخبار لا يعكس حقيقة هذه العلاقة المتينة.

وأوضح ذكي أن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قد تواصل بشكل مباشر مع رئيس حزب الوفد، موضحًا موقف حزب العدل مما نُشر، ومؤكدًا أن اللقاء الذي جمع بين رئيسي الحزبين، البدوي وإمام، جاء انطلاقًا من حرص مشترك على توضيح الأمور والتأكيد على عدم وجود أي خلافات بين الحزبين، الأمر الذي يعكس روح المسؤولية السياسية العالية التي تجمع بينهما. وأشار المتحدث باسم رئيس الوفد إلى أن التواصل السياسي مع حزب العدل ليس أمرًا مستحدثًا، بل هو مستمر منذ تأسيس حزب العدل في عام 2011. وقد شهدت العلاقات بين الحزبين على مدار السنوات الماضية تفاعلاً مستمرًا، وتبادلاً للزيارات، ومشاركة فعالة في العديد من الفعاليات المشتركة التي جمعت قيادات الحزبين، مما يدل على مستوى عالٍ من التفاهم والتوافق في الرؤى حول العديد من القضايا الوطنية الهامة. وأضاف المتحدث الرسمي أن حزب الوفد يثمن ويقدر تجربة حزب العدل السياسية، معتبرًا إياها تجربة ذات حضور وتأثير ملموس في الحياة العامة المصرية. وأكد ذكي على أن أي اختلافات في التقديرات أو تصريحات قد تكون عابرة، لا ينبغي لها أن تفسد علاقات تمتد جذورها عميقًا، داعيًا الأطراف المختلفة إلى عدم محاولة تعكير صفو هذا الوئام والتفاهم. وفيما يتعلق بملف الأحوال الشخصية، شدد المتحدث باسم رئيس الوفد على الأهمية القصوى لهذه القضية التي تمس المجتمع بشكل مباشر. وأوضح أن التعامل مع هذا الملف يجب أن ينبع من اعتبارات المصلحة العامة العليا، وأن يفتح الباب أمام كافة الجهود المخلصة والبناءة، دون أن تشغلنا حسابات من له الفضل الأكبر أو من طرح الفكرة أولاً. وأكد ذكي على أن الساحة السياسية المصرية تزخر بوجود نخبة من الكوادر والخبراء المتنوعين داخل مختلف الأحزاب، وهم قادرون على المساهمة بفاعلية في صياغة قانون متوازن وعادل يخدم الجميع. وأوضح أن التكامل بين هذه الجهود المتنوعة هو السبيل الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمع بأسره. وأكد في ختام تصريحاته على حرص رئيس حزب الوفد على أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونًا وتنسيقًا وثيقًا بين الحزبين في مجموعة من الملفات التي تحظى باهتمام مشترك، وذلك لتعزيز العمل السياسي المشترك وتحقيق الأهداف الوطنية





