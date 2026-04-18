الولايات المتحدة وإسرائيل تلوحان بحرب جديدة ضد إيران وسط أزمة متصاعدة

تقارير إعلامية إسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لجولة جديدة من المواجهة العسكرية مع إيران. يأتي هذا التصعيد وسط تفاقم الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني وأزمة مضيق هرمز. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد جاهزية بلاده ورفضه لأي إملاءات، مشيرًا إلى نجاحات دفاعية ورفض فكرة تغيير النظام.

تثير التقارير الإعلامية ال إسرائيل ية قلقًا بالغًا بشأن احتمالية اندلاع جولة جديدة من ال تصعيد العسكري بين الولايات المتحدة و إيران ، وذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة. تشير هذه التقارير، التي تستند إلى مصادر مطلعة، إلى أن واشنطن وتل أبيب تجريان استعدادات مكثفة لمثل هذا السيناريو، مع التركيز على الأزمة المتجددة المتعلقة بمضيق هرمز وبرنامج إيران النووي. وقد أفادت مصادر بأن الجيش ال إسرائيل ي يقوم بتحديث خططه العسكرية، استعدادًا لمواجهة محتملة مع طهران.

في غضون ذلك، أكد مسؤول أمريكي أن استمرار الأزمة مع إيران قد يؤدي إلى تجدد الحرب، مما يرفع من مستوى المخاوف الإقليمية والدولية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه مصادر إلى تصاعد الخلافات بين الطرفين حول تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزونه، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة في مضيق هرمز. وبحسب موقع أكسيوس، فإن احتمال استئناف العمليات العسكرية خلال الأيام القادمة يبقى قائمًا في حال عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات أو تخفيف حدة التوترات. وفي هذا السياق، عُقد اجتماع صباح اليوم لمناقشة الأزمة المتجددة، مما يشير إلى جدية الموقف ورغبة الولايات المتحدة في إيجاد حلول سريعة. على الجانب الآخر، قدم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وجهة نظر بلاده حول التطورات الأخيرة. حيث أكد أن إيران قد حققت تطورًا ملحوظًا في مجال الدفاع الجوي، مما يعزز من قدرتها على الردع. وفي إشارة إلى المفاوضات، أشار قاليباف إلى أن طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار جاء بعدما اعتبرت إيران أنها حققت انتصارًا في ساحة المعركة. وأوضح أن ترامب لم يحقق هدفه بتغيير النظام في إيران أو تدمير قدراتها الهجومية والصاروخية، مؤكدًا أن إيران تختلف عن دول أخرى مثل فنزويلا. وأكد قاليباف أن قبول وقف إطلاق النار المؤقت يهدف إلى إلزام الطرف الآخر بمطالب إيران، مشددًا على انعدام الثقة في الولايات المتحدة. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى للرد على أي تصرف خاطئ. وشدد على وجود خلافات مع الأمريكيين في الملف النووي ومضيق هرمز، مع التأكيد على رغبة إيران في تحقيق سلام مستدام. وأوضح أن فرق التفاوض قد اقتربت من فهم وجهات نظر بعضها البعض، ولكن الأولوية تكمن في الحصول على ضمانات بعدم تكرار العدوان من قبل الولايات المتحدة أو ما أسماه بـ الكيان الصهيوني. وأشار قاليباف إلى أنه تم إحراز تقدم في بعض الملفات العالقة مع الأمريكيين، إلا أن هناك اختلافات جوهرية لا تزال قائمة في ملفات أخرى. وأكد أن النهج الإيراني يعتمد على مبدأ الخطوة بخطوة، حيث يتطلب تنفيذ الالتزامات بشكل متبادل. ودعا الأمريكيين إلى التخلي عن نهج الإملاءات الأحادية إذا كانوا جادين في نواياهم نحو السلام. وفي سياق متصل، كشفت وثائق تاريخية عن محاولات تواصل سرية بين ميليشيا يهودية وألمانيا النازية خلال حقبة الحرب العالمية الثانية، وهو ما يضيف بعدًا آخر للأحداث التاريخية المعقدة، ولكنه لا يرتبط مباشرة بالتصعيد الحالي سوى من حيث كشف الوثائق عن أسرار تاريخية قد تثير جدلًا. تتزايد التحليلات السياسية حول الموقف الحالي، حيث يرى البعض أن التصريحات الإسرائيلية والأمريكية تعكس ضغوطًا سياسية وتكتيكات تفاوضية، بينما يرى آخرون أنها مؤشرات حقيقية على اقتراب الصراع. يبقى المستقبل مفتوحًا على احتمالات عديدة، والتطورات القادمة ستحدد مسار العلاقة بين إيران والقوى الغربية.





