أعلن الجيش الأمريكي اعتراض ناقلة نفط كانت في طريقها إلى جزيرة خرج الإيرانية، حيث أطلق مقاتلة أمريكية صاروخاً أدى إلى تعطيل محركات الناقلة رغم فارغة من الشحنة. يأتي ذلك في إطار استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بعد المواجهات العسكرية التي اندلعت في فبراير.

أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق صاروخاً ل اعتراض ناقلة نفط كانت تحاول الوصول إلى أحد الموانئ ال إيران ية، في انتهاك لل حصار الأمريكي المفروض على مضيق هرمز . أوضح الجيش الأمريكي في بيان أن قواته حاصرت ناقلة النفط "ليكسي" أثناء عبورها باتجاه جزيرة خرج ال إيران ية، وأن إحدى المقاتلات الأمريكية أطلقت صاروخاً تجاه محركات الناقلة ونجحت في تعطيلها.

وأشار البيان إلى أن طاقم ناقلة النفط "ليكسي" تجاهل تحذيرات الجيش الأمريكي المتكررة من التوجه نحو موانئ إيران، حيث كانت الناقلة فارغة أثناء قيام القوات بتعطيلها. تأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهو إجراء ناتج عن اندلاع المواجهة المسلحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

حيث انطلق هجوم أمريكي إسرائيلي ضد إيران في أواخر فبراير الماضي، قبل أن يتوقف بعدها بأسابيع قليلة، ثم بدأت مفاوضات للتوصل إلى وقف نهائي للحرب التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي. هذا الحصار يهدف إلى منع إيران من تصدير نفطها، مما تسبب في اضطراب أسواق الطاقة وزيادة الأسعار عالمياً.

وتشير التفاصيل إلى أن الهجوم الأمريكي على الناقلة Comes في الوقت الذي تشتد فيه التوترات في المنطقة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى فرض حزمة من العقوبات والقيود على التحركات البحرية الإيرانية. وقد أدانت إيران هذه الأعمال كاستفزاز وانتهاك للقوانين الدولية، مؤكدة أن حصار مضيق هرمز غير شرعي. في المقابل، حذّر المسؤولون الأمريكيون من أن أي محاولة لإيصال النفط إلى الموانئ الإيرانية ستواجه بعمليات اعتراض، بغض النظر عن حالة الناقلة أو حمولتها





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