الوفد البرلماني الأردني يحذر من تفاقم الأزمات الإقليمية والدولية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية ويدعو للتحرك العاجل

أكد رئيس الوفد البرلماني الأردني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، في كلمته أمام الاتحاد البرلماني الدولي، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وغياب المساءلة الدولية يشكلان تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي. ودعا عطية إلى تحرك دولي فاعل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في المنطقة وأن ما يجري في غزة يمثل إبادة جماعية وكارثة إنسانية. كما حذر من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تسعى لتوسيع دائرة الصراع وفرض واقع جديد بالقوة، مؤكدًا جهود الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على استقرار المنطقة. وأوضح الدور الإنساني البارز الذي لعبه الأردن خلال الحرب على غزة، داعيًا إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة. وجدد عطية الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، محذرًا من مخاطر سباق التسلح النووي على الأمن والسلم الدوليين، ومؤكدًا أن غياب المحاسبة سيقود إلى مزيد من التصعيد.

شدد رئيس الوفد البرلماني الأردني المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية ، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وغياب المساءلة الدولية يشكلان تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي. جاءت هذه التأكيدات في كلمة الوفد الأردني التي ألقاها الدكتور عطية أمام الاجتماع الـ 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وفي سياق كلمته، دعا عطية إلى تحرك دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا أن العالم يمر بمرحلة مفصلية تتشابك فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية، مما يفرض على البرلمانات دورًا مضاعفًا في حماية القيم الدولية، وفي مقدمتها العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وشدد الدكتور عطية على أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في المنطقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ما يجري في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية وكارثة إنسانية، في ظل استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية، إلى جانب التصعيد المتواصل في الضفة الغربية المحتلة. وقد حذر عطية بشدة من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى توسيع دائرة الصراع وفرض واقع جديد بالقوة، بما في ذلك محاولات التهجير القسري. وفي هذا الصدد، أكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يواصل جهوده السياسية والإنسانية والدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والحفاظ على استقرار المنطقة. وفي إشارة إلى الدور الإنساني للأردن، أوضح عطية أن المملكة لعبت دورًا إنسانيًا بارزًا خلال الحرب على غزة، وذلك عبر إقامة جسر إغاثي وتقديم المساعدات الطبية والغذائية الضرورية، إلى جانب تشغيل مستشفيات ميدانية داخل القطاع المنكوب. ودعا عطية بشكل صريح إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريفة. كما شدد على أهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مستنكرًا الانتهاكات التي طالت المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، واعتبرها خرقًا واضحًا لحرية العبادة والوضع التاريخي القائم. وفي سياق متصل، جدد الوفد الأردني الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة للرقابة الدولية الفعالة، محذرًا من مخاطر سباق التسلح النووي على الأمن والسلم الدوليين. وأكد الدكتور خميس عطية، في ختام كلمته، أن غياب المحاسبة عن الانتهاكات سيقود بالضرورة إلى مزيد من التصعيد، داعيًا البرلمانات والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل بجد من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة والعالم. إن هذه الكلمات تعكس القلق الأردني العميق إزاء الأوضاع الراهنة، وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه القضية الفلسطينية كسبب رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الحاسم لوقف هذه المأساة الإنسانية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. إن التحديات التي تواجه العالم اليوم، من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية متنامية، تتطلب تضافر الجهود البرلمانية الدولية لإيجاد حلول مستدامة وعادلة، وللحد من التوترات التي تهدد الأمن والسلم العالميين. ويأتي التأكيد على دور الأردن كداعم للشعب الفلسطيني وكحامي للمقدسات في القدس، ليؤكد على التزامه الراسخ تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية. إن الخطاب الذي ألقاه الدكتور خميس عطية أمام الاتحاد البرلماني الدولي لم يقتصر على مجرد الإشارة إلى الأوضاع المأساوية في فلسطين، بل قدم رؤية شاملة للتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، ووضع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي والبرلمانات لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة. لقد ربط الدكتور عطية بشكل مباشر بين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وغياب المساءلة الدولية وبين التهديد المباشر للاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ربط دقيق يعكس الواقع المرير الذي تعيشه المنطقة. إن الدعوة إلى تحرك دولي فاعل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال ليست مجرد شعارات، بل هي مطالب مشروعة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أن الإشارة إلى أن القضية الفلسطينية ما تزال جوهر الصراع في المنطقة هو اعتراف حقيقي بالحقائق على الأرض، وأن تجاهل هذه القضية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والتأزيم. إن وصف ما يجري في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية وكارثة إنسانية هو وصف دقيق وواقعي يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال والحصار. ولم يفت الدكتور عطية التحذير من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى توسيع دائرة الصراع وفرض واقع جديد بالقوة، وهي سياسات تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي للأرض المحتلة. وفي هذا السياق، أكد على الدور المحوري الذي يلعبه الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على استقرار المنطقة، وهو دور يتجلى في الجهود السياسية والإنسانية والدبلوماسية المستمرة. إن الدور الإنساني الذي لعبه الأردن خلال الحرب على غزة، من خلال إقامة جسر إغاثي وتقديم المساعدات الطبية والغذائية وتشغيل مستشفيات ميدانية، هو شهادة على التزام المملكة تجاه أشقائها في فلسطين. إن الدعوة إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل هي خطوة ضرورية لإلزامها باحترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. ولا يمكن إغفال الدور الهام الذي تلعبه الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو دور تاريخي وديني بالغ الأهمية، واستنكار الانتهاكات التي طالت هذه المقدسات هو تأكيد على قدسيتها وضرورة الحفاظ عليها. وفي جانب آخر، جدد الوفد الأردني الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وإخضاع جميع المنشآت النووية للرقابة الدولية، وهو مطلب يهدف إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين والحد من مخاطر سباق التسلح النووي. إن التأكيد على أن غياب المحاسبة سيقود إلى مزيد من التصعيد هو دعوة صريحة لتحمل المسؤولية والعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل. إن هذه الكلمات تعكس موقفًا أردنيًا ثابتًا وداعمًا للقضية الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإيجاد حل عادل وشامل للصراع. كما أن الدعوة إلى تحرير الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة





الوفد البرلماني الأردني خميس عطية القضية الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية الاستقرار الإقليمي

