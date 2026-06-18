الوكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوضح الجديد بملف التصالح على مخالفات البناء

قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الملف الجديد لتصالح مخالفات البناء يعتمد على الإتفاق مع مالكي العقار، وقال إن الملف الجديد سوف يكون أكثر تحديداً من الملف السابق، مشيراً إلى أن الملف الجديد سيحتوي على شروط جديدة ومواصفات جديدة لتصالح مخالفات البناء، واضعاً انه سيتم وضع شروط جديدة لتصالح مخالفات البناء، وتحديد مواصفات جديدة للتصالح، مع ضرورة توافر شروط معينة للاستفادة من الملف الجديد.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الملف الجديد لتصالح مخالفات البناء يعتمد على الإتفاق مع مالكي العقار، وقال إن الملف الجديد سوف يكون أكثر تحديداً من الملف السابق، مشيراً إلى أن الملف الجديد سيحتوي على شروط جديدة ومواصفات جديدة لتصالح مخالفات البناء ، واضعاً انه سيتم وضع شروط جديدة لتصالح مخالفات البناء ، وتحديد مواصفات جديدة للتصالح، مع ضرورة توافر شروط معينة للاستفادة من الملف الجديد، وسيتم وضع شروط معينة للاستفادة من الملف الجديد، وسيتم تحديد مواصفات جديدة للتصالح، وسيتم وضع شروط جديدة لتصالح مخالفات البناء ، وسيتم تحديد مواصفات جديدة للتصالح.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الملف الجديد لتصالح مخالفات البناء يعتمد على الإتفاق مع مالكي العقار، وقال إن الملف الجديد سوف يكون أكثر تحديداً من الملف السابق، مشيراً إلى أن الملف الجديد سيحتوي على شروط جديدة ومواصفات جديدة لتصالح مخالفات البناء، واضعاً انه سيتم وضع شروط جديدة لتصالح مخالفات البناء، وتحديد مواصفات جديدة للتصالح، مع ضرورة توافر شروط معينة للاستفادة من الملف الجديد، وسيتم وضع شروط معينة للاستفادة من الملف الجديد، وسيتم تحديد مواصفات جديدة للتصالح، وسيتم وضع شروط جديدة لتصالح مخالفات البناء، وسيتم تحديد مواصفات جديدة للتصالح





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الوكيل لجنة الإدارة المحلية ملف التصالح مخالفات البناء

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