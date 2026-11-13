الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من منشأة نووية إيرانية مجهولة الهوية في أصفهان

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعبر عن قلقها إزاء منشأة تخصيب نووية في أصفهان لم تسمح بتفتيشها، وسط قيود إسرائيلية وإيرانية شديدة على الوصول للمواقع النووية.

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التابعة للأمم المتحدة، عن قلق متزايد بشأن وجود منشأة نووية في إيران لم يُسمح لها بتفتيشها، مما أثار مخاوف دولية بشأن عدم الشفافية النووية. وكان من المقرر أن تتجاوز إيران حدود المخزون النووي المتفق عليه في اتفاق 2015 قبل أن تتفجر الأحداث العسكرية في المنطقة.

تفاصيل المنصة النووية المجهولة في أصفهان

كانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطط لإنشاء محطة لتخصيب اليورانيوم في مدينة أصفهان قبل يوم واحد من بدء إسرائيل بمهاجمة مواقعها النووية في يونيو/حزيران الماضي، قبل انضمام الولايات المتحدة إلى الضربات في وقت لاحق من ذلك الشهر. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير اطّلعت عليه وكالات الأنباء، أنها لا تعرف الموقع الدقيق للمنشأة أو ما إذا كانت تضمّ مواداً نووية.

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القيود المفروضة على الوصول للمواقع النووية

ومنذ بداية الحرب الأخيرة، فرضت إيران قيوداً على وصول مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها النووية، ما منع الوكالة من التحقّق من مخزون اليورانيوم المخصّب. وقد تمكنت إيران سابقاً من تجاوز حدود الاتفاق النووي لعام 2015 الذي التزمت فيه بخفض مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى 300 كيلوغرام وخفض نسبة التخصيب إلى درجة نقاء 3.67%.

تراكمات اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية والإسرائيلية

قبل ضربات يونيو/حزيران 2025، راكمت إيران ما يُقدّر بنحو 441 كيلوغراماً مخصباً بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الدرجة اللازمة لصُنع الأسلحة النووية. وتُظهر هذه الأرقام أن إيران كانت قد تجاوزت حدود الاتفاق النووي لعام 2015 بكميات كبيرة من المواد النووية عالية التخصيب.

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الأضرار الجسيمة في مجمع أصفهان النووي

تعرّض المجمع النووي في أصفهان لأضرار جسيمة جرّاء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، لا سيما الأجزاء الواقعة فوق سطح الأرض، فيما لا يزال مصير منشآته الواقعة تحت الأرض غامضاً. وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الكثير من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب كان مخزّناً في هذه المنشأة قبل أن تتعرض للأضرار.

الآثار المستقبلية للقيود النووية الإيرانية

يُشكّل هذا الوضع تحدياً كبيراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مهمتها الرقابية، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على وصول المفتشين. وتواصل إيران رفض السماح بتفتيش المنصات النووية المجهولة الهوية، مما يعزز المخاوف من إمكانية استمرار التوسع في برامجها النووية غير الخاضعة للإشراف الدولي.