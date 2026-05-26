الولايات المتحدة تعاوض جهود الأمم المتحدة لإعادة فعاليتها في زمن الحروب

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديسومبر أن أمريكا تبذل جهوداً لتعزيز فاعلية الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها في حفظ السلم، مع دعوة لتغيير مبادرات الدول العضو الذين يضعفوا ميثاق الأمم المتحدة.

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ مايكل جورج ديسومبر أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة برسالة الأمم المتحدة في منع النزاعات العالمية وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن بلاده كانت من بين الدول المؤسسة للمنظمة الدولية.

أعلن ديسومبر خلال جلسة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي حول صون مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز النظام الدولي المرتكز على الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ما تزال مستثمرة بعمق في هذه الرسالة. وأضاف أن الأمم المتحدة لم تنجح حتى الآن بشكل كامل في تحقيق هدفها المتمثل في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.

أوضح المسؤول الأمريكي أنه منذ عام 2025 تقود واشنطن جهوداً تهدف إلى إعادة الأمم المتحدة إلى مهمتها الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يشمل تبسيط الإجراءات البيروقراطية وإنهاء الازدواجية وتعزيز المساءلة داخل المنظمة. أكد أن الولايات المتحدة تعمل على جعل الأمم المتحدة أكثر قدرة على أداء مهامها والعودة إلى رسالتها التأسيسية. تسعى أمريكا إلى تحسين فاعلية الأمم المتحدة من خلال مراجعة هياكلها التنظيمية والنظامية، مطالبين بتقليل البيروقراطية التي تعيق تنفيذ المبادئ الأساسية للمنظمة.

دعا ديسومبر أيضاً إلى معالجة تعدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين يصفونهم بضمادات، مبيناً أن هذا التعدد لا يعكس بالضرورة مصالح الدول بشكل عادل. يشدد الدبلوماسي على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لضمان أن يتعامل المجتمع الدولي مع جميع قضايا السلام بشكل متكامل ومتسق. وفقاً له، سيتطلب ذلك تعزيز قدرات الأمم المتحدة في إنهاء النزاعات العاجلة وتحقيق السلام الدائم عبر تقوية آليات حل النزاعات السريعة والسلسة في جميع أنحاء العالم.

من جانبها، تواصل دولآ أخرى الدعم الكامل لدى الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ورفع حدا عن الحروب.

