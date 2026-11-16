الولايات المتحدة وروسيا تعارضان قواعد ملزمة للأسلحة ذاتية التشغيل

تعارض واشنطن وموسكو بدء مفاوضات حول اتفاقية قانونية ملزمة للتحكم بالأسلحة ذاتية التشغيل خلال اجتماع الأمم المتحدة في جنيف، رغم دعم غالبية الدول.

تعتزم الولايات المتحدة و روسيا ، كأكبر منتجي الأسلحة في العالم، معارضة محاولة لبدء نقاشات رسمية حول وضع قواعد قانونية ملزمة للأسلحة ذاتية التشغيل. ومن المقرر أن يستضيف الاجتماع العالمي في جنيف هذا الأسبوع، اعتبارًا من يوم الاثنين، جلسة حاسمة لبحث ما إذا كان سيتم الشروع في مفاوضات بشأن اتفاقية تنظم حظر وأنظمة هذه الأسلحة الفتاكة. وعلى الرغم من استخدام هذه التقنيات بالفعل في صراعات متعددة، تظل المخاوف الأخلاقية والقانونية حولها موضوع جدل شديد بين الأطراف الدولية الفاعلة.

آلية النقاش والخيارات المطروحة في جنيف

يفترض الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة تحديد المسار المستقبلي لتقنيات الحرب الذكية، حيث ستناقش الدول الأعضاء إمكانية صياغة إطار قانوني يحد من استخدام الأنظمة المستقلة تمامًا. وبحسب دبلوماسيين تحدثوا لوكالة "رويترز"، فإن المناقشات تبدو معقدة وصعبة، لكن هناك آمالًا في أن تتمكن الدول من بناء جسور تفاهم للتوصل إلى اتفاق تسوية بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وأكد أحد الدبلوماسيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءًا من الاتفاقيات ذات الطابع القانوني الملزم، وصولًا إلى الوثائق غير الملزمة، بالإضافة إلى خيار اتفاق هجين يدمج بين العنصرين.

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يأتي هذا الجهد في وقت تسعى فيه منظمات مدنية ودولية إلى الضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً بشأن تطور هذا المجال التقني العسكري. وتؤكد فيريتي كويل، المتحدثة باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تحث المؤتمر على اتخاذ موقف واضح، أنه لا ينبغي مطلقًا السماح للآلات بتحديد مصير الأرواح في ساحة المعركة، مشيرة إلى أن هذه الحقيقة البائسة تقترب بسرعة من الواقع العملي.

مواقف الدول الكبرى والمجموعات الدولية

في حين تؤيد غالبية الدول الأطراف البالغ عددها 128 دولة في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة بدء هذه المفاوضات، فإن الموقف يختلف جذريًا بين القوى العسكرية العظمى. فكل من الولايات المتحدة وروسيا، وهما من أبرز اللاعبين في هذا المجال، تعارضان بشدة أي مسار يهدف إلى فرض التزامات قانونية صارمة قد تحد من تطوير أو نشر تقنياتها. وتخطط روسيا، وفقًا لمصادر دبلوماسية غربية بارزة، لمنع الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك في المحادثات بصفة مراقب، من إبداء رأيه أو أخذ الكلمة خلال الجلسات الرسمية.

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من جانبها، أشارت آنا هيهير، رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في معهد مستقبل الحياة، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة وتركز على الحد من مخاطر التقنيات المتقدمة، إلى أن الأسلحة ذاتية التشغيل لم تعد مجرد خيال علمي. وأضافت أن التقارير الإعلامية تشير إلى الاستخدام المبكر لأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل في أوكرانيا، مما يجعل التنظيم العاجل ضرورة ملحة. كما حذر الصليب الأحمر من أن القانون الإنساني الدولي الحالي لا يعالج بشكل كافٍ المخاطر المحددة والفريدة التي تنتج عن نشر الأسلحة ذاتية التشغيل.

التأثير المستقبلي على المعايير العسكرية الدولية

تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة وروسيا ستسعيان على الأرجح إلى تخفيف أي نتيجة تتوصل إليها المحادثات، على غرار ما فعلته الدولتان في سبتمبر الماضي بشأن نص متعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل وإمكانية إلحاق الضرر. ويبدو أن الخلاف الأساسي يكمن في التوازن بين الابتكار التكنولوجي والحماية الأخلاقية، حيث تسعى واشنطن وموسكو إلى الحفاظ على مرونة عسكرية واسعة، بينما تدفع المنظمات الحقوقية والقانونية نحو حدود واضحة.

سيكون لنتائج هذا الاجتماع انعكاسات مباشرة على مستقبل الحروب الحديثة ومعايير النزاعات المسلحة، حيث قد يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى استمرار فراغ تنظيمي يسمح بنشر أوسع لهذه الأنظمة. ومن المرجح أن يظل هذا الملف قيد النقاش في المحافل الدولية المقبلة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الجيوش الحديثة حول العالم.