الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن آثار ضربات عسكرية قرب محطة بوشهر النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رصد آثار لضربات عسكرية قرب محطة بوشهر النووية في إيران، مما أثار قلقًا دوليًا. المدير العام للوكالة يحذر من خطورة الوضع ويدعو إلى وقف الأعمال العسكرية.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الاثنين عن رصدها لآثار ضربات عسكرية بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران ، الأمر الذي أثار قلقًا دوليًا كبيرًا. وتبعد آثار هذه الضربات مسافة 75 مترًا فقط عن محيط الموقع النووي، مما يثير تساؤلات حول المخاطر المحتملة التي قد تهدد هذه المنشأة الحيوية. استند هذا الإعلان إلى تحليل مستقل لصور أقمار صناعية حديثة، والتي تم التقاطها في الخامس من أبريل الجاري.

وأوضحت الوكالة في بيان رسمي أن مبنى المحطة نفسه لم يتعرض لأي أضرار مباشرة نتيجة لهذه العمليات العسكرية، لكن مجرد وجود هذه الأنشطة بالقرب من المنشأة يمثل خطرًا كبيرًا على السلامة النووية والأمن الإشعاعي.\من جانبه، جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، تحذيراته من خطورة استمرار الأنشطة العسكرية بالقرب من منشأة بوشهر. وأكد جروسي على أن هذه المنشأة عاملة وتحتوي على كميات كبيرة من الوقود النووي، مما يجعل أي استهداف لمحيطها أو حتى وقوع أضرار بالقرب منها نذيرًا بوقوع حادث إشعاعي خطير. وأضاف أن مثل هذا الحادث قد تكون له تداعيات كارثية على السكان والبيئة، ليس فقط داخل إيران، بل وتمتد إلى خارج حدودها. وشدد جروسي على أن هذه الهجمات تمثل خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على السلامة النووية، بغض النظر عن الأهداف المقصودة منها، مطالبًا بضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال العسكرية في محيط المنشأة.\وفي السياق ذاته، دعا المدير العام للوكالة جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل بالركائز السبع الأساسية لضمان السلامة والأمن النوويين خلال النزاعات المسلحة. وأكد على ضرورة احترام المبدأ الدولي الذي ينص على تجنيب المنشآت النووية والمناطق المحيطة بها أي استهداف عسكري. يذكر أن محطة بوشهر النووية تعتبر من أهم المنشآت النووية في إيران، وهي مسؤولة عن إنتاج الكهرباء وخدمة عدد كبير من السكان. لذلك، فإن أي تهديد لهذه المنشأة أو المخاطرة بسلامتها يعتبر مسألة بالغة الأهمية وتستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحماية المنشأة وضمان سلامة العاملين فيها وسلامة المنطقة المحيطة بها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتعمل على تقديم الدعم الفني اللازم لضمان سلامة المنشأة النووية وتخفيف أي مخاطر محتملة





