الويبو تفتتح في القاهرة مؤتمرا دوليا لمناقشة حقوق المؤلف والذكاء الاصطناعي

رئيس الوزراء مدبولي يفتتح مؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية في القاهرة تحت عنوان حق المؤلف والقضايا الناشئة بمشاركة دارين تانج حتى 18 نوفمبر 2026

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو". يعقد هذا الحدث تحت عنوان " حق المؤلف: القضايا الناشئة"، وذلك بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية. تستمر فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، في العاصمة الإدارية الجديدة، لتناول التحديات والفرص في عالم الملكية الفكرية.

أهمية حماية حقوق المبدعين في العصر الرقمي

يعكس انعقاد المؤتمر في مصر تنامي أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. ويأتي ذلك استجابة للتحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على الأطر التشريعية. أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ترى الملكية الفكرية مكونا أساسيا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما أشار إلى أن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين ترتبط ارتباطا وثيقا بتشجيع الاستثمار وتحفيز البحث العلمي.

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تحولات مؤسسية واستراتيجية وطنية للملكية الفكرية

وصف السيد دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الخطوات التي اتخذتها مصر لتطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية. وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في تعزيز التعاون الدولي. وأكد أن وجود جهاز وطني موحد يوفر أساسا قويا لتعزيز الاستفادة من إمكانات الإبداع والبحث والابتكار في مصر. كما دعا إلى تطوير المنظومة لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على مكانة المبدع البشري.

التركيز على الموازنة بين الابتكار وحقوق المؤلف

شدد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، على أن المؤتمر يعكس أهمية الحوار الدولي حول مستقبل حق المؤلف. وأشار إلى أن التحديات الجديدة تتطلب تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وصون حقوق المبدعين. وأكد أن الجهاز يمثل ركيزة مؤسسية لتطوير منظومة متكاملة ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. الهدف لا يقتصر على حماية الحقوق فحسب، بل يمتد إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للإبداع والابتكار.

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توظيف الرصيد الحضاري في التنمية الاقتصادية المستدامة

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك رصيدا حضاريا وثقافيا وإبداعيا كبيرا يمكن توظيفه لتحويله إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ربط مخرجات البحث العلمي والابتكار باحتياجات الصناعة والاستثمار. كما شدد على ضرورة توفير بيئة داعمة للمبدعين وأصحاب المشروعات الناشئة. هذا يسهم في تحويل الأفكار والمعارف إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة ويفتح آفاقا أوسع أمام فرص العمل.

تجربة مصرية في الإصلاح المؤسسي والمواهب الإبداعية

سلط السيد دارين تانج الضوء على التجربة المصرية في ربط الإصلاحات المؤسسية بالمواهب الإبداعية والقدرات القوية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتجاوز كونها مجرد إصلاح مؤسسي، بل تعكس طموحا وطنيا واضحا يضع الملكية الفكرية في صميم صناعة السياسات الاقتصادية. كما أكد التزام المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمواصلة دعم مصر في تطوير قدراتها المؤسسية. خلال الفعاليات، تم عرض فيلم وثائقي عن الجهاز المصري للملكية الفكرية لاستعراض دوره في توحيد الجهود الوطنية.