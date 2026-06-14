اليابان تعادل هولندا في كأس العالم 2026

حقق منتخب اليابان تعادلاً مثيراً 2-2 مع هولندا في أولى مبارياتهما بكأس العالم 2026، بعد هدف قاتل في الدقيقة 89.

في مباراة جمعت بين منتخبي اليابان و هولندا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، نجح منتخب اليابان في خطف تعادل ثمين بنتيجة 2-2 بعد أن تأخر بهدفين في فترات مختلفة من اللقاء.

أقيمت المباراة على ملعب إيه تي آند تي في مدينة أرلينجتون الأمريكية، وشهدت إثارة كبيرة منذ صافرة البداية حتى الدقائق الأخيرة، حيث تمكن اليابانيون من إدراك التعادل في الدقيقة 89 عبر المهاجم كوكي أوغاوا، الذي استغل تمريرة حاسمة من زميله ريتسو دوان ليودع الكرة في الشباك الهولندية. جاء هذا الهدف بعد أداء بطولي من المنتخب الياباني، الذي أظهر شخصية قوية وإصراراً على العودة في النتيجة.

بدأت المباراة بحذر من كلا الفريقين، وسيطر الطابع التكتيكي على الربع ساعة الأولى، لكن هولندا تمكنت من افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 عبر كودي جاكبو، الذي تلقى كرة من فرينكي دي يونج وسددها بقوة من داخل المنطقة. لم يتراجع المنتخب الياباني، بل حاول الضغط من أجل التعادل، وأهدر مايدا فرصة ذهبية قبل نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني، واصلت اليابان ضغطها، لكن هولندا ضاعفت النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق دونيل مالين بعد هجمة مرتدة سريعة.

بدا أن المباراة في طريقها إلى فوز هولندي، لكن اليابان لم تستسلم، وقلص الفارق في الدقيقة 72 عبر هجمة منظمة انتهت بتسديدة رائعة من كوبو. ومع دخول الدقائق الأخيرة، كثف اليابانيون هجومهم ونجحوا في النهاية في تسجيل هدف التعادل. وضم تشكيل المنتخب الهولندي في حراسة المرمى فيربروجن، وفي الدفاع دومفريس وفان هيكي وفان دايك وفان دي فين، وفي الوسط جرافنبرخ وريندرز ودي يونج، وفي الهجوم سوميرفيل ومالين وجاكبو.

أما اليابان فبدأت بسوزوكي في المرمى، واتانابي وتانيجوتشي وإيتو في الدفاع، ودوان وكامادا وسانو وناكامورا وكوبو ومايدا في الوسط وأويدا في الهجوم. أدى المنتخبان مباراة قوية، وأظهر اليابانيون تطوراً كبيراً في مستوياتهم، مما يؤكد مكانتهم كأحد أقوى المنتخبات الآسيوية. بهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة، ويظل الصراع على بطاقات التأهل مفتوحاً في انتظار نتائج الجولة الثانية.

من جهة أخرى، شهدت البطولة وصولاً تاريخياً لمنتخب إيران إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026، مما أضاف بعداً جديداً للحدث الرياضي العالمي. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة بقية مواجهات المجموعة، حيث تبدو المنافسة في أوجها بين منتخبات العالم





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