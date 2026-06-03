اليابان تؤكد استمرار توريد المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النافثا بعد عام 2026

تعلن اليابان عن استمرار توريد المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النافثا بعد عام 2026، مع زيادة إمدادات المواد الخام إلى 8 أضعاف المستويات المعتادة. وقد تعافت إمدادات النافثا في اليابان إلى نحو 85% من مستوياتها قبل أزمة الشرق الأوسط، بفضل عمليات التكرير المحلية والمشتريات البديلة.

تعلن اليابان عن استمرار توريد المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النافثا بعد عام 2026، مع زيادة إمدادات المواد الخام إلى 8 أضعاف المستويات المعتادة. وقد تعافت إمدادات النافثا في اليابان إلى نحو 85% من مستوياتها قبل أزمة الشرق الأوسط، بفضل عمليات التكرير المحلية والمشتريات البديلة.

وقد عرقل الصراع إمدادات النافثا، التي تُستخدم لإنتاج الإيثيلين ومواد كيماوية أخرى من أجل مجموعة من المنتجات تشمل البلاستيك ورغوة العزل والمواد اللاصقة والمعدات الطبية. وقالت الحكومة اليابانية أكثر من مرة إنه لن يكون هناك اضطراب في إمدادات النافثا، قائلة إنه تم تأمين الكميات الضرورية. ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع وزاري بشأن بحث الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أنها ستتمكن من الاستمرار في توريد المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النافثا.

وسيتم تأمين الكميات الضرورية من النافثا، مما يضمن استمرار إمدادات هذه المواد. وتجدر الإشارة إلى أن اليابان تعتمد بشكل كبير على إمدادات النافثا لتصنيع منتجاتها، وبالتالي فإن استمرار إمدادات هذه المواد هو أمر حاسم لاقتصاد اليابان. ويأمل المسؤولون اليابانيون أن يستمر إمدادات النافثا دون أي انقطاع، مما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي في البلاد. ويتمتع اليابان بمكانة هامة في عالم الصناعة الكيميائية، وبالتالي فإن استمرار إمدادات النافثا سيساهم في استمرار مكانة اليابان في هذا المجال.

وقد أعلنت الحكومة اليابانية عن خططها لزيادة إمدادات المواد الخام، بما في ذلك مادة التولوين، إلى 8 أضعاف المستويات المعتادة. ويتمثل الهدف من هذه الخطط في تأمين إمدادات كافية من المواد الخام لاستمرار النشاط الاقتصادي في البلاد. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة عمليات التكرير المحلية والمشتريات البديلة، مما يضمن استمرار إمدادات النافثا. ويأمل المسؤولون اليابانيون أن يستمر إمدادات النافثا دون أي انقطاع، مما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي في البلاد.

ويتمتع اليابان بمكانة هامة في عالم الصناعة الكيميائية، وبالتالي فإن استمرار إمدادات النافثا سيساهم في استمرار مكانة اليابان في هذا المجال.





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اليابان، النافثا، المنتجات البتروكيماوية، إمدادات

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