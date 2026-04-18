اليوم الرياضي: قمم أفريقية وأوروبية ومنافسات قوية في الدوريات الكبرى

يوم السبت 18 أبريل 2026 يشهد جدولاً حافلاً بالمواجهات الكروية المثيرة في دوري أبطال أفريقيا، كأس ملك إسبانيا، الدوري المصري الممتاز، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي، الدوري الألماني، ودوري أبطال آسيا.

يشهد يوم السبت الثامن عشر من أبريل لعام 2026، يوماً استثنائياً لعشاق كرة القدم حول العالم، حيث تتزين ملاعب القارة السمراء وأوروبا بمواجهات كروية نارية، إلى جانب استمرار صراع النقاط في الدوريات المحلية الكبرى. تتجه الأنظار بشكل خاص إلى قمم أفريقية وأوروبية مثيرة، حاملة معها آمال الجماهير وتشويق المنافسات.

في القارة الأفريقية، تتصدر قمة دوري أبطال أفريقيا جدول مباريات اليوم، حيث يستعد عملاق جنوب أفريقيا ماميلودي صن داونز لمواجهة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي، وذلك في تمام الثالثة عصراً، على أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2. وتتواصل الإثارة في نفس البطولة بمواجهة مرتقبة أخرى تجمع بين نهضة بركان المغربي والجيش الملكي، في تمام التاسعة مساءً، في لقاء يعد بالكثير من التكتيك والقوة البدنية. هذه المواجهات الأفريقية تأتي في توقيت حاسم، حيث تسعى الفرق إلى تعزيز فرصها في التأهل للمراحل المتقدمة من أغلى الكؤوس الأفريقية. على الصعيد الأوروبي، تشتعل المنافسة في كأس ملك إسبانيا، حيث يترقب عشاق الكرة الإسبانية قمة كروية مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. اللقاء، الذي سيقام في تمام التاسعة مساءً، يعد بصراع تكتيكي وفني كبير بين الفريقين، وسيتم بثه عبر قناة MBC مصر 2. هذه المباراة تكتسب أهمية خاصة في ظل سعي كل فريق لرفع الكأس الغالية، مما يضيف بعداً إضافياً للتشويق. وفي الدوري المصري الممتاز، تستمر عجلة المنافسة في الدوران بثلاث مواجهات مهمة، حيث يلتقي بتروجت بفاركو في تمام الخامسة مساءً، ليبدأ قطار المباريات. يتبعها لقاء بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في تمام التاسعة والنصف مساءً، فيما ستجمع المواجهة الأخيرة وادي دجلة بالبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً. هذه المباريات تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار الفرق في صراع المقدمة والمؤخرة، مع اقتراب الموسم من مراحله النهائية. لا تقل الإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يشهد اليوم مواجهات قوية، أبرزها الصدام المرتقب بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام التاسعة مساءً، في قمة جماهيرية بامتياز. كما يحل توتنهام هوتسبير ضيفاً على برايتون في تمام السادسة والنصف مساءً، في لقاء سيكون مفتوحاً على الاحتمالات. وتتواصل المباريات الأخرى التي تشمل نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث، وليدز يونايتد أمام وولفرهامبتون، لتشكل باقة متكاملة من المتعة الكروية لعشاق البريميرليج. عبر البحر الأبيض المتوسط، تشتعل المنافسات في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي نابولي مع لاتسيو في تمام السادسة مساءً، في لقاء لا يخلو من الإثارة. وتتواصل المباريات بلقاء قوي يجمع روما بفريق أتالانتا، في مواجهة تعد بالكثير من الأهداف والندية. وفي الدوري الفرنسي، تظهر قوى مختلفة، حيث يلتقي ليل مع نيس، بينما يخوض مارسيليا مواجهة ضد لوريان، كل ذلك في سعي الفرق لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب. على الجانب الآخر من القارة، تشهد الملاعب الألمانية منافسات مثيرة في الدوري الألماني، حيث تقام عدة مباريات، أبرزها مواجهة قوية بين آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج، والتي تعد بمستوى فني رفيع. وفي القارة الصفراء، تتواصل منافسات دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف بوريرام يونايتد نظيره شباب الأهلي دبي في تمام السادسة والربع مساءً، في لقاء يسعى من خلاله الفريقان إلى تحقيق نقاط المباراة الثلاث. بشكل عام، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة يوماً كروياً حافلاً بالإثارة والمتعة، مع تنوع كبير في المباريات بين البطولات القارية الكبرى والمواجهات الحاسمة في الدوريات المحلية، مما يؤكد على سحر كرة القدم وقدرتها على جمع الملايين حول شاشات التلفاز والمدرجات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

