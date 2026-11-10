اليونيفيل: إطلاق نار يستهدف دورية قرب وادي جيلو في جنوب لبنان دون إصابات

أعلنت قوة اليونيفيل تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار قرب وادي جيلو في قضاء صور جنوب لبنان دون وقوع إصابات، ودعت الحكومة اللبنانية إلى فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين.

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل)، يوم الثلاثاء، أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار قرب وادي جيلو في قضاء صور جنوبي لبنان، ولم يُسجل أي إصابة في صفوف عناصرها. وجاء الإعلان في بيان رسمي صادر عن القوة الدولية التي تنتشر في الجنوب اللبناني منذ سنوات طويلة.

وأوضحت اليونيفيل في بيانها أن الحادثة وقعت مساء الثلاثاء، حين تعرضت دورية روتينية تابعة لها لإطلاق نحو 12 رصاصة بالقرب من وادي جيلو. ولم يتضمن البيان تحديد هوية مطلقي النار، وبقيت تفاصيل الجهة المسؤولة عن الإطلاق غير معلنة حتى نشر هذا التقرير.

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تفاصيل الرد الذي أعقب إطلاق النار في وادي جيلو

وصفت اليونيفيل تسلسل الأحداث بأن عناصر الدورية رصدوا وميض فوهة السلاح، فردت الدورية بإطلاق النار، ما أدى إلى توقف الشخص عن إطلاق النار. وأكدت القوة أن أيا من عناصر حفظ السلام لم يصب بأذى خلال الحادثة.

ويعكس هذا التسلسل، وفق ما ورد في بيان اليونيفيل، إجراءات الرد الدفاعي التي تعتمدها الدوريات عند التعرض المباشر لتهديد بالنيران. ولم تكشف القوة عن عدد الجولات التي أطلقتها دوريتها في المقابل، كما لم تحدد المسافة الدقيقة بين موقع الدورية ومكان مطلق النار.

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موقف اليونيفيل من الاعتداء ومطالبتها للحكومة اللبنانية

اعتبرت اليونيفيل أن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وكذلك للقانون الدولي الإنساني. ويُعد القرار 1701 الإطار الذي يحكم عمل القوة في جنوب لبنان منذ صدوره.

ودعت اليونيفيل الحكومة اللبنانية إلى المبادرة سريعا إلى فتح تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الاعتداء ومحاسبتهم. وحتى الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش، لم يصدر أي تعقيب رسمي من الحكومة اللبنانية على الحادثة، بحسب ما ورد في البيان.

وتتركز المطالب الأممية على جانبين، الأول تحميل المسؤولية القانونية عن إطلاق النار، والثاني ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث بحق الدوريات الدولية. وتتطلب هذه المطالب تحركا من السلطات اللبنانية بالتنسيق مع القوة الدولية، وهو ما لم يُعلن عنه في الساعات التي تلت البيان.

مخاوف الفراغ الأمني في الجنوب مع انتهاء ولاية اليونيفيل

تتصاعد في لبنان مخاوف من احتمال حدوث فراغ أمني في الجنوب مع انتهاء ولاية اليونيفيل في أواخر عام 2026. وتأتي هذه المخاوف في ظل استمرار ما وصفه النص بالعدوان والوجود العسكري الإسرائيلي، مع غموض يحيط بالبدائل الدولية المحتملة لمهام القوة.

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وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في أغسطس 2025 تمديد ولاية اليونيفيل لمرة أخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ بعد ذلك انسحابا تدريجيا وآمنا خلال عام 2027. ويعني هذا الجدول أن الحادثة الأخيرة تقع ضمن الفترة المتبقية من ولاية القوة قبل بدء مرحلة الانسحاب.

وتنتشر اليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتعزز دورها بعد حرب يوليو 2006 بموجب القرار 1701. وتشمل مهامها مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم انتشار الجيش اللبناني، والإبلاغ عن الخروقات، إضافة إلى التواصل والتنسيق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.