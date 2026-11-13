اليونيسف تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال وتقدم حلولاً وقائية

حذرت اليونيسف من مخاطر الاستدجار والتنمر الإلكتروني على الأطفال في ألعاب الفيديو، مع تقديم إرشادات للأسر لتعزيز السلامة الرقمية والحماية الفعالة.

سلط المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء الضوء على التزايد الملحوظ في المخاطر الرقمية التي يواجهها الأطفال والمراهقين، مع تحول الألعاب الإلكترونية من مجرد وسيلة ترفيهية إلى منصات تواصل معقدة. وركزت التحذيرات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف) على ضرورة تعزيز آليات الحماية لضمان سلامة المستخدمين الصغار في هذا الفضاء الرقمي المتسع.

انتشار الألعاب والمخاطر السائده

أظهرت البيانات الصادرة حديثًا أن الألعاب الإلكترونية أصبحت عالمًا رقميًا ضخمًا يضم أكثر من 3 مليارات و420 مليون لاعب حول العالم. وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عامًا يمارسون ألعاب الفيديو، مما يعكس الاعتماد الكبير لهذه الفئة العمرية على هذه المنصات. ومع تزايد إقبال الأطفال على الألعاب الجماعية التي تتيح التواصل المباشر مع أشخاص مجهولين، أصبح التحدي المتمثل في حمايتهم من المخاطر الرقمية مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا أسريًا ومجتمعيًا قويًا.

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إحصائيات الاستدراج والتنمر الإلكتروني

كشفت المؤشرات الإحصائية أن أحد أبرز المخاطر يتمثل في إمكانية تواصل الأطفال مع أشخاص مجهولين عبر الألعاب، حيث قد يتخفى بعضهم وراء أسماء وصور لا تعكس هويتهم الحقيقية. وأوضحت اليونيسف أن نحو 15% من أطفال ما قبل المدرسة يلعبون مع أشخاص غرباء، وترتفع هذه النسبة إلى 37% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا. وفيما يتعلق بالتنمر والإساءة الرقمية، أشارت إحصائيات إلى أن 75% من الأطفال تعرضوا لمضايقات أثناء اللعب الجماعي، فيما واجه نحو 40% منهم خطاب كراهية أو تمييزًا، مما يؤكد أن آثار هذه الممارسات قد تتجاوز وقت اللعب وتمتد لتؤثر على ثقة الأطفال بأنفسهم وسلامتهم النفسية.

مخاطر التجنيد والتطرف الرقمي

حذرت المنظمة الدولية من أساليب استدراج الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية، والتي قد تبدأ بطلبات صداقة أو محادثات ودية، قبل أن تتطور إلى محاولات للحصول على معلومات شخصية أو استغلالهم. ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2019، تم بث 6 هجمات بدوافع أيديولوجية بشكل مباشر عبر الإنترنت، إلى جانب 5 حوادث إطلاق نار جماعي. كما أشار إلى واقعة صادمة شهدت تجنيد 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا عبر إحدى الألعاب الإلكترونية عام 2021، فضلًا عن تحقيقات شملت 37 طفلًا في قضايا مرتبطة بالتطرف على مدار 4 سنوات في إحدى الدول.

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دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز المخاطر

أوضح الفيديو أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في جعل المحتوى الرقمي أكثر واقعية، وهو ما يفتح المجال أمام استغلال هذه التقنيات في إنتاج محتوى قد يعرض الأطفال لمخاطر إضافية. وأكدت المنظمة أن هذه المخاطر لا تعني أن الألعاب الإلكترونية تمثل خطرًا في حد ذاتها، إذ يمكن أن تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم على التعلم والتعاون والإبداع، شريطة اختيار الألعاب الملائمة لأعمارهم ومتابعة طبيعة تفاعلاتهم داخلها.

توصيات الحماية الأسرية للآباء

في ختام التقرير، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أهمية دور الأسرة في حماية الأطفال، من خلال الحوار المستمر معهم بشأن الألعاب التي يمارسونها والأشخاص الذين يتواصلون معهم. وشملت التوصيات توعية الأطفال بعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية، والاستفادة من إعدادات الخصوصية، والإبلاغ عن الحسابات المسيئة وحظرها. وأوصت الأمهات والآباء بالاستماع إلى الأطفال دون لوم أو انفعال، بما يعزز ثقتهم في اللجوء إلى ذويهم عند التعرض لأي موقف غير آمن، لضمان بيئة رقمية آمنة تدعم نموهم الإيجابي.