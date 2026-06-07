امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 التيرم الثاني: جداول متنوعة وتشديدات أمنية

مواعيد ومواد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2026 تختلف حسب المحافظة، مع توزيع درجات يبلغ 280 درجة إجماليًا، وتطبيق إجراءات مشددة لمكافحة الغش.

يختلف جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 التيرم الثاني من محافظة إلى أخرى، حيث تتنوع المواد المقررة يوم غد الإثنين الموافق 8 يونيو 2026 ، وذلك مع انطلاق ال امتحانات في التاسعة صباحًا.

وقد أبدى الطلاب ارتياحهم للامتحانات السابقة التي تميزت بالسهولة والوضوح، مما رفع روحهم المعنوية قبل الجولة الجديدة. وفي الوقت نفسه، كثف الطلاب مراجعاتهم للمواد المقررة، مستعينين بالملخصات والمراجعات النهائية التي وفرتها المدارس والمنصات التعليمية. وتتفاوت جداول الامتحانات بين المحافظات؛ ففي محافظة القاهرة يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية فقط، بينما في القليوبية يمتحنون اللغة الإنجليزية والتربية الفنية معًا، مع استراحة قصيرة بينهما. وفي كفر الشيخ، يخضع الطلاب لامتحان الجبر، بينما في بورسعيد يمتحنون الجبر والتربية الفنية.

أما في السويس فالامتحان في اللغة الإنجليزية، وفي الأقصر اللغة الإنجليزية والتربية الفنية. وفي الوادي الجديد، يؤدي الطلاب امتحان الهندسة والتربية الفنية، بينما في مطروح يمتحنون الجبر والكومبيوتر. وفي أسيوط والمنيا، الامتحان في اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، وفي المنوفية العلوم والتربية الرياضية (للمدارس الرياضية فقط). وفي أسوان، الامتحان في الهندسة والتربية الفنية.

كل هذه الاختلافات تعكس توزيعًا مدروسًا للمواد لتخفيف العبء على الطلاب. أما فيما يخص توزيع الدرجات، فالمجموع الكلي للشهادة الإعدادية هو 280 درجة، بواقع 140 درجة لكل ترم. وتتوزع الدرجات على المواد الأساسية كالتالي: اللغة العربية 80 درجة لكل الترمين (أي 40 لكل ترم)، واللغة الإنجليزية 60 درجة، والرياضيات 60 درجة، والعلوم 40 درجة، والدراسات الاجتماعية 40 درجة. هذا بالإضافة إلى مواد النجاح والرسوب التي لا تضاف للمجموع.

وقد شهدت لجان الامتحانات تشديدات أمنية وتفتيشًا ذاتيًا مكثفًا لمنع الغش، مع توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب. كما أكدت مديريات التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالتعليمات واللوائح لضمان سير الامتحانات بنزاهة وشفافية





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امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2026 جداول

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