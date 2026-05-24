انتخاب برلمان جديد في قبرص

يتوجه الناخبون في قبرص الدّولة الجزيرة اليوم الأحد إلى مراكز الانتخاب لمصوتين برلمان جديدًا، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة محتدمة بين تجمع الديمقراطيين المحافظ والحزب التّقدمي للشعب العامل ذي الميول اليسارية.

مع ذلك، من غير المتوقع أن يكون للانتخابات تأثير كبير على السياسة، نظرا لأن السلطة التنفيذية في قبرص تقع في يد الرئيس، الذي يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. ويقوم الرئيس المحافظ نيكوس خريستودوليديس، الذي يتولى منصبه منذ عام 2023، بتشكيل الحكومة وقيادتها، في حين يؤدي ذلك تصويت البرلمان بشكل أساسي دورا رقابيا. التصويت يهدف إلى الانتخاب الرئاسي لعام 2028، يحق خريستودوليديس الترشح فيها.

ويصادف هذا التصويت، حيث يفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً (04:00 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة السادسة مساء. يتوقع مع تجري استطلاعات الرأي الأولية فور انتهاء التصويت، مع توقع صدور النتائج الرسمية الأولية بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش تقريبا





