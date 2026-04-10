انتخابات اتحاد كتاب مصر 2026: توافد أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم

شهد مقر اتحاد كتاب مصر توافدًا ملحوظًا للأعضاء للمشاركة في انتخابات مجلس الإدارة لعام 2026. يتنافس 85 مرشحًا على 30 مقعدًا، وسط أجواء من التنظيم والشفافية. يمثل هذا الحدث استحقاقًا مهمًا لتعزيز دور الاتحاد والدفاع عن قضايا الكتاب.

بدأ توافد أعضاء الجمعية العمومية ل اتحاد كتاب مصر على مقر الاتحاد منذ قليل، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الإدارة لعام 2026، في جو يسوده التنظيم والاهتمام الواضح منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت. شهدت عملية تسجيل الحضور تسهيلات كبيرة للأعضاء، حيث خُصصت لجان منظمة لتيسير إجراءات الدخول والتصويت، مع الالتزام بكافة الضوابط التي تحكم العملية الانتخابية.

يأتي ذلك في ظل منافسة قوية بين 85 مرشحًا يتنافسون على 30 مقعدًا في مجلس إدارة الاتحاد، مما يعكس حيوية المشهد الثقافي وحرص الكتاب على المشاركة في اختيار ممثليهم وقياداتهم. أكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن المشاركة في الانتخابات تمثل استحقاقًا مهمًا لتعزيز دور الاتحاد في الدفاع عن قضايا الكتاب، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، مشيرين إلى أهمية وجود دماء جديدة قادرة على التكيف مع التحديات التي تواجه الساحة الثقافية. كما شددت اللجنة المشرفة على الانتخابات على توفير أجواء شفافة تضمن نزاهة العملية، مع المتابعة الدقيقة لسير عملية التصويت، وذلك تمهيدًا لبدء فرز الأصوات فور إغلاق اللجان في الموعد المحدد. يمثل هذا الحدث محطة مهمة داخل الاتحاد، ويعكس اهتمام المثقفين بالمشاركة في صنع القرار داخل كيانهم النقابي.\يشهد مقر الاتحاد حراكًا نشطًا وتوافدًا ملحوظًا للأعضاء من مختلف المحافظات، للمشاركة في هذا الحدث الانتخابي الهام. لوحظ اهتمام كبير من قبل الأعضاء بعملية التصويت، والتزامهم بالإجراءات المتبعة لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية. وقد حرصت إدارة الاتحاد على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة أوسع للأعضاء، بما في ذلك توفير أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم الفني اللازم للتصويت الإلكتروني. يعكس هذا التفاعل الكبير من الأعضاء مدى أهمية الانتخابات في تحديد مسار الاتحاد ومستقبله، ومدى حرص الكتاب على اختيار القيادات التي تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم. يعتبر هذا اليوم بمثابة يوم للوحدة والتكاتف بين الكتاب، حيث يجتمعون معًا للتعبير عن آرائهم واختيار من يرونهم الأنسب لقيادة الاتحاد.\من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة زيادة في أعداد الحضور، مع استمرار توافد الأعضاء من مختلف المحافظات. يمثل هذا التوافد تعبيرًا عن التزام الكتاب بالعملية الديمقراطية، وحرصهم على المشاركة في صنع القرار داخل الاتحاد. تعمل اللجان المشرفة على الانتخابات على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، مع الالتزام التام بالقواعد والضوابط المنظمة للانتخابات. يُظهر هذا الحدث مدى أهمية الاتحاد ككيان يمثل الكتاب، ومدى حرصهم على المشاركة في الحفاظ على هذا الكيان وتطويره. يسعى المرشحون إلى الفوز بثقة أعضاء الجمعية العمومية، من خلال تقديم برامج انتخابية طموحة تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد في خدمة الكتاب والدفاع عن قضاياهم. ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان النتائج، لمعرفة من سيقود الاتحاد في المرحلة القادمة، وما هي الخطط والمشاريع التي سيتم تنفيذها





