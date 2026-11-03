انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تتفوق على 2022 وإيرانية تحذر من انفجار

ارتفاع قياسي في إقبال الناخبين الأمريكيين لانتخابات التجديد النصفي يتجاوز مستويات 2022، بينما تطلق السلطات الإيرانية تحذيرات حادة بشأن انفجار محتمل وإجراءات الطوارئ.

شهدت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي إقبالا قياسيا تجاوز بكثير المستويات المسجلة في عام 2022، مما يعكس حماسا استثنائيا لدى الناخبين.

وقد تزامن هذا الاندفاع نحو مراكز الاقتراع مع يوم الانتخابات الرئيسي، حيث عبر الكثيرون عن جاهزيتهم للمشاركة الفعالة في تحديد مصير الكتل النيابية في البيت الأبيض.

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عطل تقني يؤثر على مئات الآلاف في ويستتشستر

على الرغم من الزخم العام، واجه بعض الناخبين تحديات فنية، حيث أدى عطل في أجهزة التصويت إلى تعطيل عملية الاقتراع في مقاطعة ويستتشستر الأمريكية.

وأوضح أن هذا الخلل التقني أثر على ما يصل إلى 250 ألف بطاقة اقتراع، مما أثار قلقا واسع النطاق حول دقة وعدالة العملية الانتخابية في تلك المنطقة المحددة.

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انكشاف ترامب على مشكلات البنية التحتية

في خضم هذه الأجواء المشحونة، انشغل الرئيس السابق دونالد ترامب بمشروع تجديد "الحوض العاكس" الخاص به خلال يوم الانتخابات الوطني.

وقام ترامب في هذه الفترة بمهاجمة سياسي ديمقراطي متهمًا إياه بالتشهير، بينما كانت أنظار المجتمع السياسي تركز على تفاصيل سير التصويت في مختلف الولايات.

تحذيرات إيرانية من انفجار وشيك

في سياق مختلف تمامًا، وجهت التلفزيون الإيراني تحذيرات حادة إلى المواطنين بشأن خطر انفجار محتمل، مع توجيه تعليمات صارمة للنجاة من آثاره.

وحث التلفزيون الإيراني الجمهور على عدم النظر إلى الضوء شديد الانفجار، واحتماء أنفسهم خلف حاجز، والاستلقاء على الأرض، وتغطية الرأس والوجه بعناية فائقة.

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إجراءات السلامة والبقاء في الملاجئ

وأكد التلفزيون الإيراني ضرورة استخدام مياه معبأة وطعام مغلف، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد للبقاء في الملجأ لمدة 24 ساعة على الأقل لضمان السلامة.

توصيات صحية ونظافة شخصية دقيقة

< p>وشددت الجهات الإيرانية على عدم افتراض أن البيئة أصبحت آمنة بعد مرور 24 ساعة، ودعت المواطنين إلى اتباع الإعلانات الرسمية وبيانات الطوارئ لمسار الخروج الآمن.

وقدم التلفزيون الإيراني نصائح صحية مفصلة، حاثًا المواطنين على الاغتسال بماء فاتر وصابون، واستخدام شامبو عادي بدون بلسم لتقليل المخاطر الصحية.

وفي حال تعذر الاستحمام، نصحت السلطات بتنظيف الوجه واليدين والجلد المكشوف بالماء أو المناديل المبللة، مع التحذير من البقاء داخل السيارة أو القرب من النوافذ.