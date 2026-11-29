مبادرة رجال الفجر انتشرت في الدول العربية والإسلامية بعد انطلاقها في الجزائر، ما أثار جدلاً بين مؤيدين يدعمون تشجيع الصلاة ومعارضين يخشون التوظيف السياسي.

أثارت مبادرة " رجال الفجر" تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت مقاطع مصوّرة لأطفال وشباب يتوجهون إلى المساجد لأداء صلاة الفجر جماعة. بدأت هذه الحملة التربوية والدينية في الجزائر وتحولت إلى ظاهرة انتقلت إلى دول عربية وإسلامية أخرى، مما جعلها موضوع نقاش عام متباين الآراء.

أصل المبادرة وآلية الانتشار الإقليمي

انطلقت مبادرة "رجال الفجر" قبل سنوات على يد المعلم عمر عيساوي، وهو معلم لتحفيظ القرآن بالمدرسة القرآنية التابعة لمسجد أبي بكر الصديق في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر. شجّع المعلم مجموعة من الأطفال على الذهاب إلى المسجد لصلاة الفجر، مما أدى إلى ظهور مقاطع فيديو له يشرح الغاية من هذه المبادرة.

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بعد نشر الفيديوهات، أخذت المبادرة طابعاً أوسع، وأصبحت مشاهد تجمع الأطفال والشباب في المساجد مادة متداولة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسّعت هذه الحملات نطاقها ليشمل بلداناً متعددة بأسماء محلية مختلفة، مثل "نشامى الفجر" في الأردن، و"فرسان الفجر" في المغرب، و"رجالة الفجر" في مصر.

كما رصدت وسائل إعلام عربية الأصداء الواسعة لهذه المبادرة في مصر وقطر وسوريا والسودان وليبيا واليمن ولبنان وقطاع غزة. تجاوزت الحملة الحدود العربية لتشمل دولاً خارج المنطقة مثل تركيا والهند وإثيوبيا، مما يظهر امتداداً جغرافياً واسعاً للظاهرة.

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تباين المواقف بين الدعم والانتقاد الحاد

شهد النقاش العام تبايناً حاداً بين المؤيدين الذين يرون في الحملة خطوة لإحياء الصلاة وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالمساجد، وبين المعارضين الذين أبدوا مخاوف من توظيفها سياسياً. أشاد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بإقبال الناشئة على أداء صلاة الفجر جماعة، معتبراً ذلك "من بشائر الخير في الأمة".

من المؤيدين المستخدمين، قال ياسين سعيد إن جيل الفجر سيكون قوة العالم بعد 25 عاماً، بينما وصف الناشط صالح الريمي المبادرة بأنها من أجمل المبادرات في هذا العصر لتشجيع الأطفال على الاستيقاظ للصلاة والتعلق ببيوت الله منذ نعومة أظفارهم.

كما أبدى المستخدم المحامي عبد الله المحري إعجابه بالمبادرة داعياً إلى تعميمها في العالم الإسلامي، فيما وصفها آخرون بأنها مبادرة طيبة تشرح الصدر. ركز هؤلاء المؤيدون على النتائج الظاهرة مثل زيادة الإقبال على المساجد وتشجيع الأجيال الصغيرة على الصلاة.

مخاوف التوظيف السياسي والجدل الديني

على الجانب الآخر، أبدى الشيخ مشاري العفاسي تحفظه على هذه المبادرة معتبراً أنها قد تُستخدم لأغراض سياسية. أيّد المستخدم عبد الرحمن الشمري هذا الرأي، حيث اعتبر أن تنظيم الإخوان يقف وراء المبادرة.

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كما صرّح الناشط حسن العجمي برفضه لهذه الحملات، قائلاً إنه ضد هذه الحملات التي ما أنزل الله بها من سلطان. انتقل النقاش أحياناً إلى سجالات بين التيارات الدينية المختلفة، وتبادُل الاتهامات بشأن المواقف من العمل الدعوي والمبادرات المجتمعية.

قال المستخدم أحمد الوهيدة إن الحملة تثير جدلاً، فالمؤيدون يرونها تعزز ارتباط الشباب بالمساجد، في حين يعترض المعارضون على أسلوب الدعوة الجماعية الحماسية ويرونه محدثاً. شدّد المعارضون على ضرورة مراجعة الأساليب المستخدمة وعدم استغلال المبادرات الدينية لتحقيق أغراض سياسية.

التأثير الاجتماعي والمستقبل المتوقع

مع انتشار المبادرة عربياً ودولياً، تواصل "رجال الفجر" استقطاب الاهتمام، في تجربة يبرز فيها دور الأسرة والمسجد والمدارس القرآنية، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، في انتقال المبادرات التربوية والمجتمعية عبر الحدود.

تكشف هذه المبادرة عن تفاعل مجتمعي واسع مع المبادرات الدينية التي تستهدف الأطفال والشباب، وعن اختلاف حاد في تقييم الوسائل التي يمكن استخدامها لتعزيز الالتزام الديني. يظل الجدل قائماً حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل إحياءً دينياً نافعاً أم أداة للتأثير الاجتماعي السياسي.