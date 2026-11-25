السيدة انتصار السيسي تتقدم بالعزاء لضحايا حادث الدائري بالوراق، بينما يواصل الهلال الأحمر المصري عملياته الميدانية والنفسية في مستشفيات الجيزة لدعم المتضررين.

تقدمت السيدة انتصار السيسي ، قرينة رئيس الجمهورية، برسالة تعزية رسمية ومواساة عميقة لأسر الضحايا الذين فارقوا الحياة جراء حادث مروري مأساوي وقع على الطريق الدائري في منطقة الوراق. وأعربت السيدة انتصار السيسي ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بالغ حزنها وأسفها الشديد إزاء هذه الحادثة التي أودت بأرواح أناس أبرياء، مشددة على أهمية الدعم المعنوي والروحي لأسر الفاقدين في هذا الوقت العصيب.

بيان العزاء والدعاء بالشفاء والضحايا

وقالت السيدة انتصار السيسي في تغريدة واضحة ومباشرة: "ببالغ الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، داعيةً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه". وقد جاء هذا التصريح الرسمي كرسالة تضامن وطني من أعلى المستويات مع الأهالي الذين فقدوا أبنائهم وأقاربهم في الحادث المؤلم.

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تدخلات الهلال الأحمر المصري الميدانية

في ذات السياق، تابع السيدة انتصار السيسي، التي تشغل أيضًا منصب الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، تداعيات الحادث بشكل دقيق، ووجهت بتكثيف الدعم والتدخلات اللازمة كافة من قبل مؤسسات القطاع الخيري والإنساني. وقد استجاب الهلال الأحمر المصري على الفور لمساندة المصابين والمتضررين من حادث انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها فوق الطريق الدائري بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، مما يعكس جاهزية المؤسسات الأهلية في الأزمات.

واصلت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري عملياتها في عدة مواقع حيوية، حيث تم توجيه الدعم النفسي، وإجراء أعمال التقصي، والعمل على إعادة الروابط الأسرية بين الضحايا والمصابين وعائلاتهم. شملت هذه التدخلات الحيوية التواجد المكثف بموقع الحادث بالإضافة إلى زيارة عدد من المستشفيات التي استقبلت المصابين، لضمان توفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لكل من أصيب أو فقد عزيزًا.

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مستشفيات الجيزة وعمليات الدعم النفسي

تركز نشاط فرق الهلال الأحمر بشكل خاص في مستشفيات زايد التخصصي، ومستشفى إمبابة العام، ومستشفى الوراق المركزي، وهي المرافق التي استقبلت حالات الطوارئ الناتجة عن الحادث. وقد وفرت الفرق المختصة خدمات الدعم النفسي للمصابين وأهالي الضحايا، بالإضافة إلى توفير المساعدات الضرورية اللازمة لمساندة المتضررين وأسرهم في مواجهة الصدمة وتداعيات الحادث المروري المميت، مما ساهم في تخفيف المعاناة عنهم.

وفي ختام التوجهات الرسمية، تقدم السيد الهلال الأحمر المصري، ممثلاً في جميع العاملين والمتطوعين التابعين له، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تم توجيه دعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين الذين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات المختلفة، مؤكدين على وقوفهم جنبًا إلى جنب مع الأهالي في محنتهم.