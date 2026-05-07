انتخابات المجالس المحلية في بريطانيا اختبار حاسم لحكومة كير ستارمر

تفاصيل انطلاق انتخابات التجديد النصفي للمجالس المحلية والإقليمية في المملكة المتحدة والتحديات التي تواجه رئيس الوزراء كير ستارمر وتوقعات خسائر حزب العمال.

بدأت مراكز الاقتراع في كافة أنحاء المملكة المتحدة أبوابها اليوم الخميس لاستقبال الناخبين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للمجالس المحلية والإقليمية. وتمثل هذه الانتخابات محطة مفصلية واختبارا سياسيا صعبا لرئيس الوزراء كير ستارمر ، الذي يجد نفسه في منتصف فترة ولايته تحت ضغوط سياسية واجتماعية متزايدة.

وقد فتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تستمر العملية حتى الساعة العاشرة مساء، حيث يسعى ملايين البريطانيين إلى تحديد ملامح الإدارة المحلية في مناطقهم، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على شعبية الحكومة المركزية في لندن. وتشير كافة التوقعات والتحليلات السياسية الأولية إلى أن حزب العمال، الذي يقوده ستارمر وينتمي إلى تيار يسار الوسط، قد يواجه سيناريوهات قاتمة وتراجعا ملحوظا في عدد المقاعد التي يسيطر عليها.

وتستهدف هذه الانتخابات اختيار نحو خمسة آلاف عضو في المجالس المحلية، بالإضافة إلى انتخاب عدد من رؤساء البلديات في مختلف المدن والبلدات الإنجليزية. ولا تقتصر العملية الانتخابية على إنجلترا فحسب، بل تمتد لتشمل برلمانات لديها حكم شبه ذاتي في كل من اسكتلندا وويلز، مما يجعل النتائج مؤشرا دقيقا على مدى رضا الشعوب في الأقاليم المختلفة عن السياسات المتبعة من قبل الحكومة البريطانية الحالية، خاصة في ملفات الاقتصاد والخدمات العامة.

من الناحية التنظيمية، ستقوم بعض السلطات المحلية ببدء عمليات فرز الأصوات فور إغلاق المراكز ليلا، إلا أن الإعلان الرسمي والشامل عن أغلب النتائج من المتوقع أن يتم بعد ظهر يوم غد الجمعة. ويعتقد مراقبون أن هذه الانتخابات ستكشف عن مدى الفجوة بين وعود حزب العمال عند وصوله إلى السلطة والواقع الذي يعيشه المواطن البريطاني.

فالمسائل المتعلقة بتكلفة المعيشة، وأزمات الرعاية الصحية، والضغوط الاقتصادية العالمية، كلها عوامل ساهمت في تآكل القاعدة الشعبية للحزب، مما جعل هذه الانتخابات بمثابة استفتاء مبكر على قيادة كير ستارمر وقدرته على إدارة البلاد في ظل ظروف استثنائية. علاوة على ذلك، فإن الخسائر المتوقعة لحزب العمال قد تفتح الباب أمام تحالفات سياسية جديدة أو تعيد القوة للأحزاب المنافسة التي تسعى لاستغلال حالة الإحباط الشعبي.

إن التحدي الذي يواجهه ستارمر لا يكمن فقط في الحفاظ على المقاعد، بل في كيفية استعادة ثقة الناخبين الذين قد يشعرون بأن الحكومة لم تنجح في تقديم حلول ملموسة لمشكلاتهم اليومية. لذا، فإن الساعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الحكومة البريطانية، وهل سيتمكن ستارمر من امتصاص الصدمة وإعادة ترتيب أوراقه السياسية، أم أن هذه النتائج ستكون بداية لموجة من الضغوط الداخلية والخارجية التي قد تهدد استقرار ولايته في المرحلة المقبلة





