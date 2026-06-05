انتظام الحركة المرورية في القاهرة والجيزة

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة حالة من السيولة والانسياب المروري خلال فترة الذروة الأولى، بالتزامن مع انتشار مكثف للخدمات الأمنية ورجال المرور لمتابعة حركة السير وتنظيمها.

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة و الجيزة حالة من ال سيولة وال انسياب المروري خلال فترة الذروة الأولى، بالتزامن مع انتشار مكثف للخدمات الأمنية ورجال المرور لمتابعة حركة السير وتنظيمها.

وأكدت النشرة المرورية انتظام الحركة بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع سهولة التنقل عبر المداخل المؤدية إلى الميدان، إلى جانب انسياب الحركة المرورية أعلى كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى حلوان ومنطقة الملك الصالح. كما سادت حالة من الانتظام أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وشهدت مناطق كوبري أكتوبر، وروكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض، ووسط البلد، حركة مرورية منتظمة دون معوقات أو كثافات.

ومنها شوارع الهرم، والبحر الأعظم، والجيزة، والنيل السياحي، بالإضافة إلى نزلة الطريق الدائري المؤدية إلى الصعيد، ومناطق الوراق والمريوطية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية. وامتدت السيولة المرورية إلى الطريق الزراعي بداية من بنها وحتى ميدان المؤسسة والمظلات، وكذلك كورنيش النيل من المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض، مع استمرار تواجد رجال المرور لمتابعة الحالة المرورية.

وتواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مراقبة حركة السيارات على مدار اليوم عبر كاميرات المراقبة والخدمات الميدانية، مع الدفع بالأوناش المرورية للتعامل السريع مع الأعطال والحوادث، بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لدعم الطرق بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والإخطار الفوري بأي مستجدات





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