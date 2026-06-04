انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بلا شكاوى

أشاد أحمد جلال حسن معلم لغة عربية ، بسهولة امتحان اللغة العربية الذي أداه اليوم الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

أشاد أحمد جلال حسن معلم لغة عربية ، بسهولة امتحان اللغة العربية الذي أداه اليوم الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة وقال معلم اللغة العربية : الامتحان في مستوى الطالب اللي مفتحش كتاب وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 على مستوى الجمهورية ٢ مليون و٢٨ الف و٩٨٧ طالب ومن جانبها أكدت مديريات التربية والتعليم انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 اليوم ب لا شكاوى ، مشيرة إلى هدوء اللجان بمختلف المحافظات شاهد ..

هدوء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 اليوم2 مليون طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ..

ولا شكاوى اليومامتحانات الشهادة الإعدادية 2026وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على : وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 كما شددت مديريات التربية والتعليم على منع حيازة الساعات الذكية أو السماعات أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، سواء للطلاب أو المعلمين أو العاملين باللجان وأكدت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الغش والحفاظ على انضباط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 202





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امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 انتظام لا شكاوى هدوء اللجان مكافحة الغش

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