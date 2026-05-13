انتعاش أسعار الذهب عالمياً ومحلياً وعيار 21 يلامس الـ 7000 جنيه في مصر

تقرير مفصل حول ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لتصل الأوقية إلى 4715 دولاراً، وتأثير ذلك على السوق المصري حيث اقترب عيار 21 من 7000 جنيه، مع تحليل لأسباب التذبذب وعلاقتها بتصريحات ترامب وقوة الدولار.

شهدت الأسواق العالمية والمحلية للمعدن الأصفر حالة من التذبذب الشديد والتقلبات المتسارعة خلال الساعات الأخيرة، حيث عاود سعر الذهب عالمياً الارتفاع مرة أخرى متجاوزاً مستوى الـ 4700 دولار، ليستقر الآن عند مستوى 4715 دولاراً للأوقية.

هذا الارتفاع جاء بعد موجة من الهبوط شهدتها الأسواق على مدار اليومين الماضيين، والتي كانت نتيجة مباشرة للتصريحات السياسية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصف الرد الإيراني الأخير على مقترح السلام الأمريكي بأنه غير مقبول على الإطلاق، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية. وقد تعرض الذهب خلال تلك الفترة لضغوط مزدوجة تمثلت في الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط من جهة، وقوة الدولار الأمريكي من جهة أخرى، مما أدى إلى فقدان المعدن النفيس لبعض المكاسب التي حققها في الأسبوع الماضي، إلا أن القوى الشرائية عادت للظهور بقوة مساء الثلاثاء لتدفع الأسعار نحو الأعلى مجدداً.

أما على الصعيد المحلي في مصر، فقد انعكست هذه التحركات العالمية بشكل مباشر على الأسعار في الصاغة، حيث اقترب سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشاراً وطلباً في السوق المصرية، من حاجز الـ 7000 جنيه، مسجلاً 6995 جنيهاً للجرام الواحد بدون إضافة المصنعية. وبالنظر إلى تفاصيل الأسعار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، نجد أن سعر جرام الذهب عيار 18 قد سجل 5996 جنيهاً للشراء، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاوة وسعراً، إلى 7994 جنيهاً.

وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد سجل سعراً وصل إلى 55,960 جنيهاً، وهو ما يعكس القيمة المرتفعة التي وصل إليها المعدن الأصفر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المصنعية في السوق المحلية تتفاوت ما بين 3% إلى 8% من قيمة الجرام، وذلك حسب الشركة المصنعة ونوع المشغولات الذهبية. ويرى خبراء الاقتصاد أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين والمواطنين في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، خاصة مع تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة والنزاعات التجارية العالمية.

إن وصول عيار 21 إلى مشارف الـ 7000 جنيه يمثل نقطة تحول نفسية هامة للمستهلك المصري، حيث يزداد الإقبال على البيع لجني الأرباح من قبل البعض، بينما يفضل آخرون الاحتفاظ بالذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة. ومن المتوقع أن تظل الأسعار في حالة من الترقب بانتظار المزيد من التصريحات السياسية من الإدارة الأمريكية وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، حيث أن العلاقة العكسية بين قوة الدولار وسعر الذهب تظل هي المحرك الأساسي للبورصة العالمية.

لذا ينصح المحللون بضرورة متابعة التحديثات اللحظية لأسعار الصرف والبورصات العالمية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع في الوقت الحالي لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تحركات السوق. علاوة على ذلك، فإن التفاعل بين أسعار النفط والذهب يعكس حالة القلق العالمي من احتمالية حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد، وهو ما يدفع رؤوس الأموال للهروب من الأصول ذات المخاطر العالية والتوجه نحو الأصول الملموسة.

إن استقرار سعر الأوقية فوق مستوى 4700 دولار يعطي إشارة قوية بأن الاتجاه الصاعد للذهب قد يعود للسيطرة على المشهد في المدى المتوسط، رغم التراجعات المؤقتة التي تفرضها تصريحات القادة السياسيين. وفي مصر، يظل الذهب هو الثقافة الادخارية السائدة، مما يجعل السوق المحلي شديد الحساسية لأي تغير في السعر العالمي أو سعر صرف الدولار، وهو ما يفسر القفزات السعرية السريعة التي شهدناها مؤخراً، مما يتطلب من المستثمرين الصغار توخي الحذر وعدم الاندفاع في الشراء عند القمم السعرية بل انتظار فترات التصحيح الهابطة.





