انتظام سير امتحان الفيزياء للشهادة الثانوية الأزهرية ومتابعة مكثفة من قيادات الأزهر

شهدت امتحانات مادة الفيزياء للقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية استقرارًا وانتظامًا على مستوى الجمهورية، مع متابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية وقيادات الأزهر. تم التأكيد على أن الامتحانات كانت مناسبة لمستوى الطلاب، وتم التعامل مع عدد محدود من الحالات المرضية بشكل فوري. ويبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين 163,677 طالبًا وطالبة، موزعين بين القسمين الأدبي والعلمي، ويتم الإشراف على 581 لجنة رئيسة و10 آلاف لجنة فرعية بمساعدة أكثر من 22 ألف معلم.

أعلنت الشهادات الثانوية الأزهرية انطلاق ماراثون الامتحانات للقسم العلمي بمادة الفيزياء، حيث شهدت مختلف اللجان على مستوى الجمهورية التزامًا وانضباطًا، وسط متابعة حثيثة من قيادات الأزهر.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بالقطاع أن الأسئلة كانت مناسبة لمستوى الطالب المتوسط، مع توازن بين الأسئلة المباشرة وتلك التي تقيس مهارات الفهم والتحليل، مما يعكس التزام Committee by差异化 التعليم ومراعاة الفروق الفردية. وقد تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، سير الامتحانات عبر غرفة العمليات، للاطمئنان على انتظام سير العمل في جميع المحافظات.

كما قام الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بجولة ميدانية في منطقة الشرقية الأزهرية للتحقق من الالتزام بتعليمات اللجان، بينما رافق الأستاذ عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث، اللجان في القاهرة الأزهرية. وسجل تقرير الغرفة تعامل الفرق مع سبع حالات مرضية طارئة بين الطلاب، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى المستشفيات عند الحاجة، ما يؤكد الجاهزية للتعامل مع الظروف الطارئة.

بالإضافة إلى ذلك، عبر قطاع المعاهد الأزهرية عن خالص التعازي في وفاة الأستاذة داليا يوسف، عضو لجنة مصر الجديدة العسكرية، داعيًا لها بالرحمة. وأكدت الغرفة استمرار التنسيق المباشر مع المناطق الأزهرية وغرف المتابعة الفرعية، ورصد الموقف الامتحاني لحظة بلحظة، لضمان الانضباط الكامل في اللجان. واختتمت الغرفة تقريرها بالتأكيد على استمرار المتابعات الميدانية والإلكترونية طوال فترة الامتحانات، وتوفير جميع سبل الدعم للطلاب لتحقيق تكافؤ الفرص.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163,677 طالبًا وطالبة، منهم 82,366 بالقسم الأدبي و81,311 بالقسم العلمي، ويتم التوجيه من خلال 581 لجنة رئيسة تضم 10,230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22,660 معلمًا ومعلمة في جميع أنحاء الجمهورية





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