انتعاشة قوية للذهب وخسائر حادة للنفط والدولار.. ماذا يحدث في الأسواق العالمية؟

شهدت الأسواق العالمية تحركات مفاجئة في الأسعار، حيث سجلت أسعار الذهب انتعاشة قوية، بينما تراجعت أسعار النفط والدولار. كما شهدت الفضة قفزة كبيرة، مع تزايد الآمال في اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. كما تم التحدث عن عدة أحداث أخرى في مصر.

شهدت الأسواق العالمية في نهاية تداولات أمس تحركات مفاجئة في الأسعار، حيث سجلت الأسواق تذبذبا شديدا نتيجة الأحداث الجديدة التي طرأت على الشرق الأوسط خلال الساعات القليلة الماضية.

حققت أسعار الذهب عالميا انتعاشة قوية بعد أن سجلت هبوطا وتراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، والتي استمرت لأسابيع، وتبعتها الفضة التي سجلت مضاعفات في المكاسب مقارنة بالفترة الماضية التي كانت تتوجه لتحقيق الخسائر، وفقا لمزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكونوميكس». سجَّلت أسعار النفط العالمية خسائر وتراجعات كبيرة في الأسواق العالمية، وهو ما جاء بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي.

في ختام تعاملات أمس الأربعاء، ارتفع سعر الذهب فوق 4,700 دولار للأونصة، مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي مع بوادر خفض أسعار النفط في الشرق الأوسط، مما خفف من مخاوف التضخم. وقفزت الفضة بأكثر من 6% لتتجاوز 77 دولارا للأونصة يوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 21 أبريل، مع بواضع مؤشرات خفض التصعيد في الشرق الأوسط التي أثرت على أسعار النفط، مما خفف من مخاوف التضخم.

وانخفضت أسعار النفط العالمية بحوالي 7% لتصل إلى حوالي 101 دولار للبرميل يوم الأربعاء، موسعة لانخفاض بنسبة 5% مقارنة بالجلسة السابقة، مع تزايد الآمال في اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.02 بنسبة 0.48% مقابل سلة من العملات الأجنبية. ويقترب البيت الأبيض من مذكرة تفاهم من صفحة واحدة مع إيران لإنهاء الصراع وبدء المفاوضات النووية، وهي أقرب نقطة كان فيها الطرفان إلى اتفاق منذ بداية الصراع.

