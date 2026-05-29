انتهاء إجازة عيد الأضحى 2026 والعائدون للعمل في مصر بين القطاعين العام والخاص

تحدد الحكومة المصرية مواعيد إجازة عيد الأضحى 2026 حتى 31 مايو، وتفصل شروط العائدين إلى العمل في القطاعين العام والخاص وتعويضات العمال وفق قانون العمل.

يتوقع ملايين العاملين في جمهورية مصر العربية أن تنقضي إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 في اليوم الأخير من عطلة العيد الرسمية، وذلك بعد إعلان الحكومة عن منح جميع الموظّين في القطاعين العام والخاص عطلة مدفوعة الأجر وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وقد صرّح رئيس مجلس الوزراء أن الإجازة ستحمل توقيتاً يبدأ من يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، وتستمر حتى يوم الأحد 31 مايو، لتعود أروقة الوزارة والمصالح الحكومية إلى النشاط العادي في صباح يوم الاثنين 1 يونيو، وهو اليوم الأول لعودة العمل للمؤسسات الحكومية والخاصة على حدٍّ سواء. وبالنسبة للقطاع الخاص، أكد وزير العمل حسَن رِداد أن الإجازة ستحمل نفس الشروط التي تنطبق على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن جميع العاملين الذين يخضعون لأحكام قانون العمل سيستفيدون من الحق في الإجازة المدفوعة حتى نهاية يوم الأحد 31 مايو.

وقد شددت الوزارة على وجوب استمرارية تشغيل الشركات والمنشآت التي لا يمكن إيقاف نشاطها خلال فترة العيد، مع إلزام أصحاب هذه المنشآت بتقديم تعويض ملائم للعمال وفقاً لأحكام القانون، إما عبر صرف أجر مضاعف يعادل أجور يومين إضافيين، أو بمنح إجازة بديلة تُستثنى من جدول العمل الرسمي، بشرط تقديم طلب رسمي من العامل إلى جهة العمل. تهدف هذه التدابير إلى ضمان حماية حقوق العاملين وتوفير استقرار مالي خلال فترات الأعياد الدينية، إضافة إلى تعزيز التزام القطاعين الحكومي والخاص بتطبيق القوانين العمالية بشكل موحد.

وتُظهر هذه الخطوات حرص الدولة على موازنة مصلحة الإنتاجية مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والثقافية للمجتمع، ما يسهم في تعزيز الروح المعنوية للموظّفين وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي قد تنجم عن تعطيل النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترات الاحتفالية. كما تشير التقارير إلى أن وزارة الزراعة أعلنت عن استقبال ما يقرب من 38 ألف زائر في حدائق الحيوان الإقليمية ومرافق الأسماك خلال اليومين الأولين من عيد الأضحى، مما يعكس النشاط المتزايد في القطاعات السياحية والترفيهية خلال العطلات الرسمية.

وفي الوقت نفسه، تنبه الأرصاد الجوية المواطنين إلى احتمالية حدوث سحب رعدية وأمطار متفرقة في بعض المناطق الساحلية مثل مطروح والعلمين والضبعة خلال الأسبوع المقبل، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الجميع





