انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 وتحديد موعد إعلان النتائج

وزارة التربية والتعليم الفني تؤكد انتهاء الامتحانات التحريرية للنوعيات المختلفة في 18 يونيو 2026، وتوضح حجم المتقدمين وتفاصيل نظام البوكليت والإجراءات المتبعة لتصحيح الأوراق.

أكدت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني أن مَسَار امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026 سيختتم رسميًا يوم الخميس 18 يونيو 2026، وذلك بعد أن انتهى ماراثون الامتحانات التحريرية للنوعيات المختلفة (الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي) في جميع أنظمة التقدم المتاحة.

تشمل الأنظمة الثلاثية للسنوات الثلاث، الإعداد المهني، نظام الخمس سنوات، التعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية. وقد بدأت مراكز الرقابة على الامتحانات عملية تقدير الدرجات في 13 يونيو 2026، حيث تم تدقيق أوراق الإجابة بدقة وفق آلية تضمن حصول كل طالب على حقه الكامل، مع التأكيد على انتظام عمليات التصحيح ومتابعتها المستمرة.

وبحسب بيان وزارة التربية، فإن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية يصل إلى حوالي 821 ألف طالب وطالبة من جميع الأنواع، موزعين على 2506 لجنة سير امتحان في جميع أنحاء الجمهورية. يتضمن هذا العدد المتقدمين للبرامج الدراسية المطورة التي تعتمد منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، حيث يقترب عددهم من 334 ألفًا وخمسمائة طالب وطالبة.

انطلقت الامتحانات التحريرية في جميع المحافظات بتاريخ 6 يونيو 2026، في حين تم بدء الامتحانات العملية والمعملية في 16 مايو 2026، وتلاه التقييم النهائي (المهاري) في 8 يونيو 2026 بحسب طبيعة كل نوعية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن جميع الامتحانات ستُجرى بنظام "البوكليت" باستثناء بعض المواد التي تستلزم كراسة إجابة منفصلة، بهدف تسهيل العملية على المتقدمين وتعزيز الشفافية والدقة في تقييم الإجابات.

كما أعلنت الوزارة عن موعد الإعلان عن النتائج، مشددةً أن عملية التصحيح لا تزال جارية في جميع مراكز الرقابة لضمان دقة النتائج النهائية. وعلى صعيد آخر، شددت أمهات مصر على ضرورة نشر مديريات التعليم مراجعات لطلاب الثانوية العامة وتوفير خريطة أماكن تقديم الاعتذارات للعام 2026، ما يعكس التزام الأهل والجهات التعليمية بتحسين تجربة الطالب وزيادة الشفافية في العملية التعليمية





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