انتقادات في إيطاليا لتصريحات إنفانتينو الساخرة حول سجل المنتخب في كأس العالم

تصريحات لرئيس الفيفا حول إمكانية توسيع كأس العالم وسخريته من عدم تأهل إيطاليا تثير غضبا في إيطاليا، ووزير الرياضة يعتزم الاتصال به لتوضيح موقفه.

أثارت تصريحات جياني إنفانتينو ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، انتقادات واسعة في إيطاليا بعد سخرية من سجل المنتخب الإيطالي في كأس العالم ، وفي مقابلة مع قناة (كازي تي في) البرازيلية، أشار إنفانتينو إلى إمكانية توسيع البطولة لتشمل 64 فريقا، رغم أن عضوية الفيفا تبلغ 211 اتحادا فقط، مما أثار استياء وزير ال رياضة الإيطالي أندريا أبودي، الذي أعلن نيته إجراء مكالمة هاتفية مع إنفانتينو لتوضيح الموقف، ويذكر أن إيطاليا لم تتأهل ل كأس العالم منذ نسخة 2014 بالبرازيل، حيث خرجت من مرحلة المجموعات، رغم تاريخها الحافل بfour ألقاب سابقة.

أثارت تصريحات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، انتقادات واسعة في إيطاليا بعد سخرية من سجل المنتخب الإيطالي في كأس العالم، وفي مقابلة مع قناة (كازي تي في) البرازيلية، أشار إنفانتينو إلى إمكانية توسيع البطولة لتشمل 64 فريقا، رغم أن عضوية الفيفا تبلغ 211 اتحادا فقط، مما أثار استياء وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي، الذي أعلن نيته إجراء مكالمة هاتفية مع إنفانتينو لتوضيح الموقف، ويذكر أن إيطاليا لم تتأهل لكأس العالم منذ نسخة 2014 بالبرازيل، حيث خرجت من مرحلة المجموعات، رغم تاريخها الحافل بfour ألقاب سابقة





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