انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية وبدء تقدير الدرجات

تختتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية يوم الخميس 18 يونيو، مع بدء تقدير الدرجات منذ 13 يونيو. يشارك نحو 821 ألف طالب في 2506 لجنة امتحانات، وتُعقد الاختبارات بنظام البوكليت مع استثناءات محددة. تتابع الوزارة التصحيح بدقة، دون تحديد موعد لإعلان النتائج حتى الآن.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2026 التحريرية يوم الخميس 18 يونيو 2026، وذلك في جميع أنظمة التقدم ومنها نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، وال تعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

وقد بدأت أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الدبلومات الفنية 2026 من يوم السبت 13 يونيو 2026، مع التأكيد على أن عملية التصحيح تسير بدقة وانتظام وفق آلية تضمن لكل طالب حقه كاملاً. بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات حوالي 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، داخل 2506 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية، بما في ذلك نحو 334 ألف و500 طالب في البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

انطلقت الامتحانات التحريرية رسمياً يوم السبت 6 يونيو 2026، بينما عقدت الامتحانات العملية والمعملية بدءاً من 16 مايو 2026، وبدأ التقييم النهائي المهاري يوم الاثنين 8 يونيو 2026 وفق طبيعة كل نوعية. كما عقدت الامتحانات بنظام "البوكليت" باستثناء بعض المواد التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية والدقة. نفت الوزارة تحديد موعد لإعلان النتائج، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح لا تزال مستمرة في جميع الكنترولات





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