انتقادات حادة لأداء الأهلي وسباق عالمي للتسلح وتراجع أسعار الفراخ والبيض

انتقد الناقد الرياضي محمود الشيخ أداء لاعبي الأهلي، بينما أعلن منتخب مصر عن مباراة ودية مع روسيا، وكشف أحمد موسى عن سباق عالمي للتسلح، وتراجعت أسعار الفراخ والبيض في مصر، وتفقد الرئيس السيسي أعمال مترو الأنفاق.

انتقد الناقد الرياضي محمود الشيخ أداء لاعبي ال نادي الأهلي ، مؤكدًا أن الخسارة أمام بيراميدز جاءت منطقية وتعكس مستوى الفريق خلال الموسم الحالي. وقال الشيخ عبر برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم نهاد سمير وأحمد دياب، إن الهزيمة تليق بما قدمه اللاعبون طوال الموسم، مشيرًا إلى أن الجماهير تشعر بصدمة كبيرة من بعض الأسماء الموجودة في الفريق، والتي لم تقدم المستوى المنتظر، معتبرًا أنها أسماء على الورق ولا تستحق ارتداء القميص الأحمر.

وأضاف أن الأهلي مر بسلسلة من النتائج السلبية هذا الموسم، أبرزها الخروج من البطولات المحلية، إلى جانب تراجع حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، وعدم ضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، فضلًا عن الخروج أمام الترج التونسي بالهزيمة ذهابا وإيابا. وأشار إلى أن الأهلي كان يمتلك فرصة للعودة إلى المنافسة بعد تعثر الزمالك أمام إنبي، إلا أن اللاعبين لم يستغلوا الموقف، مقدمين أداءً مخيبًا للآمال.

وانتقد الشيخ مستوى المدرب الدنماركي ييس توروب، مؤكدًا أن أرقامه مع الفريق ضعيفة، واستمراره يعود إلى وجود شرط جزائي في عقده، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن إبرام هذا التعاقد. من جانبه، أعلن منتخب مصر لكرة القدم عن مواجهة روسيا في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم، حيث يسعى الفريق إلى تعزيز مستواه التقني قبل انطلاق البطولة العالمية.

وفي سياق آخر، أكد معتصم سالم، مدرب الزمالك السابق، أن فريقه كان الأفضل في مباراة الزمالك الأخيرة، داعيًا اللاعبين إلى ضرورة الفوز على الأهلي في المواجهة المقبلة. كما كشف أحمد موسى، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، عن سباق عالمي للتسلح، حيث تعمل الدول على تطوير أسلحة متطورة يمكن أن تحسم نتائج الحروب الحديثة. وفي مجال الاقتصاد، شهد السوق المصري تراجعًا كبيرًا في أسعار الفراخ والبيض، حيث بدأت الأسعار من 80 جنيهًا، مما يمثل بشرى خير للمواطنين.

وفي الوقت نفسه، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات بالخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يمثل خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية في البلاد





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نادي الأهلي مباريات ودية سباق التسلح أسعار الفراخ والبيض مترو الأنفاق

United States Latest News, United States Headlines