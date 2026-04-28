انتقادات حادة لأداء الأهلي بعد الهزيمة أمام بيراميدز: تراجع غير مسبوق وغياب الروح القتالية

شهدت خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة موجة واسعة من ال انتقادات ، خاصة من نجوم التحليل الرياضي، الذين طرحوا تساؤلات قوية حول مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وتساءل الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تراجع مستوى إمام عاشور، خلال ظهوره على قناة On Sport، قائلًا: إيه رأيك في أداء إمام عاشور اللي كان نجم الكرة المصرية لكنه فجأة مبقاش ظاهر؟ في إشارة إلى اختفائه عن التأثير داخل الملعب. من جانبه، وجّه نجم الأهلي السابق علاء ميهوب انتقادات لاذعة للاعبين، مؤكدًا أن الفريق يعاني من غياب الروح، قائلاً: ده اللي مودينا في داهية.. هو علشان إمام عاشور لعب موسم يبقى نجم الكرة المصرية؟.

وأضاف ميهوب: ناس تقولك الأهلي من غيره معرفش إيه.. كلهم زي بعض، مفيش حد خالص، منتقدًا الأداء العام للفريق. كما أشار إلى تراجع المنظومة الدفاعية، قائلاً: بيراميدز جاب جول ولا حاجة حدثت، واتنين ولا حاجة، وثلاثة ولا حاجة.. ولو أربعة مفيش حاجة هتحصل، مؤكدًا أن رد فعل اللاعبين لم يكن على مستوى الحدث.

وتابع: إحنا كان بيجي فينا هدف في السنة، مش زي دلوقتي 24 هدف.. فين رد فعل اللعيبة؟ ، مضيفًا: دي لعيبة مستلمة ومش عارفة قيمة الأهلي ولا جماهيره. واختتم ميهوب تصريحاته برسالة حاسمة: اللي ميعرفش قيمة النادي يبقى برا..

لو اللعيبة متظهرش في الأوقات الصعبة هتظهر إمتى؟. وتعكس هذه التصريحات حالة الغضب المتصاعدة تجاه أداء الأهلي، في ظل مطالب جماهيرية بضرورة تصحيح المسار واستعادة هوية الفريق خلال المرحلة المقبلة. وفي السياق نفسه، أشار خبراء كرة القدم إلى أن الهزيمة أمام بيراميدز لم تكن مجرد خسارة عادية، بل كانت انهيارًا تامًا في الأداء، حيث فُقدت كل علامات الهوية التي كانت تميز الأهلي عبر التاريخ.

وأكدوا أن الفريق يحتاج إلى إعادة تقييم شامل، بدءًا من الإدارة وانتهاءً بالتدريب، مع التركيز على استعادة الروح القتالية التي كانت سمة بارزة في تاريخ النادي. كما نوهوا إلى أن اللاعبين الحاليين يبدو أنهم فقدوا الوعي بقيمة القميص الذي يلبسونه، مما يفسر الأداء الضعيف في المواجهات الحاسمة. وفي الوقت نفسه، دعت جماهير الأهلي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاعبين الذين لم يظهروا المستوى المطلوب، مع التأكيد على ضرورة إحضار لاعبين جدد يحملون روح المسئولية والتفاني.

كما طالبوا بتغيير في الكادر الفني، مؤكدين أن النظام الحالي لم يعد قادرًا على تحقيق النتائج المطلوبة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الضغوط على إدارة النادي، خاصة مع اقتراب المواجهة مع الزمالك، التي تعتبر اختبارًا حقيقيًا لمستوى الفريق. وفي هذا الإطار، أكد محللون رياضيون أن الأهلي في حاجة ماسة إلى استعادة ثقة الجماهير، مشيرين إلى أن أي فشل في المواجهة المقبلة قد يؤدي إلى أزمة أكبر داخل النادي.

كما أشاروا إلى أن الوقت قد حان للاعتراف بالأخطاء والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح المسار، قبل أن يتحول الوضع إلى كارثة لا يمكن إصلاحها





