انخفض سعر الدولار في مصر اليوم

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم إلى 52.26 جنيه، بتراجع 98 قرشا عن سعر الأسبوع الماضي. يظهر سعر الدولار في مصر اليوم بعد تحديثات البنوك القطاعية العام والخاص.

يبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 52.29 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع. كما يبلغ سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية الدولية 52.28 جنيه للشراء و 52.28 جنيه للبيع. يبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.27 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع. كما يبلغ سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي 52.25 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

وفيما يلي سعر الدولار في البنوك المصرية: بنك نكست 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع، بنك المصرف المتحد 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع، بنك العقاري المصري العربي 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع، بنك المصري الخليجي 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع، بنك التنمية الصناعية 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع، بنك مصر والأهلي 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع. كما يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 52.22 جنيه للشراء و 52.36 جنيه للبيع.

كما يبلغ سعر الدولار في بنك التمويل الكويتي 52.20 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع. كما يبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.20 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع. كما يبلغ سعر الدولار في بنك البركة 52.20 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع. كما يبلغ سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB 52.18 جنيه للشراء و 52.28 جنيه للبيع.

كما يبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.18 جنيه للشراء و 52.28 جنيه للبيع. كما يبلغ سعر الدولار في بنك HSBC 52.18 جنيه للشراء و 52.28 جنيه للبيع. كما يبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.15 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع. كما يبلغ سعر الدولار في بنك الإمارات دبي 52.13 جنيه للشراء و 52.23 جنيه للبيع.

وينعكس تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية على إجازة رسمية تم تعطيل العمل فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك





